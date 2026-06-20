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Liverpool vrea să îl transfere pe Andrei Raţiu! Suma pentru care se poate face mutarea carierei pentru român

Bogdan Stănescu Publicat: 20 iunie 2026, 16:17

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Liverpool vrea să îl transfere pe Andrei Raţiu! Suma pentru care se poate face mutarea carierei pentru român

Andrei Raţiu într-un meci pentru Rayo Vallecano / Profimedia Images

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Andrei Raţiu (28 de ani) este dorit de Liverpool! Despre interesul colosului din Premier League pentru fundaşul dreapta al naţionalei s-a mai vorbit şi în trecut.

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Fundaşul dreapta al naţionalei este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 18 milioane de euro. A fost unul dintre jucătorii de bază ai lui Rayo Vallecano în sezonul trecut. Raţiu a jucat şi în finala Conference League, pierdută, 0-1, de Rayo împotriva lui Crystal Palace.

Andrei Raţiu, dorit de Liverpool! Suma pentru care l-ar putea transfera “cormoranii”

Potrivit anfieldindex.com, transferul s-ar putea realiza pentru suma de 20 de milioane de euro, chiar dacă Raţiu are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro.

Liverpool îl consideră pe Raţiu o ţintă mai ieftină decât Marco Pelestra (21 de ani), jucător cotat la 35 de milioane de euro.

Sursa citată notează şi că interesul pentru Andrei Raţiu este unul enorm, mai multe echipe fiind pe urmele internaţionalului român, inclusiv Barcelona.

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“Au existat discuții cu reprezentanții fotbalistului în ultimele săptămâni. Rațiu s-ar potrivi perfect în stilul lui Iraola, cu pressing avansat și ritm alert. Ceea ce îngrijorează puțin este vârsta lui”, a scris sursa citată.

Raţiu a evoluat în 35 de meciuri din 38 în La Liga sezonul trecut, reuşind 4 assist-uri. A jucat în 2 meciuri în Cupa Regelui şi în 13 în Conference League, competiţie în care a şi înscris o dată.

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