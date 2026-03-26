Războiul de 103 ani. România, adversara care a învins-o pe Turcia de cele mai multe ori în istorie

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.
Turcia a evoluat de doar două ori la un Campionat Mondial, iar ultima dată a fost prezentă acolo în 2002, când reușea să termine pe locul 3 după ce a câștigat finala mică.
Statistica este de partea noastră
În istoria de 103 ani a naționalei Turciei, nu a existat o adversară cu care această să joace mai mult și în fața căreia să primească mai multe goluri.
Meciul din această seară va fi cel cu numărul 27, dintre care 10 au fost oficiale. 14 dintre ele s-au jucat în Turcia și 12 în România. România a înscris 49 de goluri în acest meciuri, reușind să câștige 14 și să facă 7 egaluri. În doar 4 meciuri din 26 naționala României nu a marcat contra Turciei.
Ultima întâlnire directă între cele două a avut loc în 2017, când Gicu Grozav a reușit o dublă pe stadionul celor de la CFR Cluj, „Dr. Constantin Rădulescu”. Nicolae Stanciu și Hakan Calhanoglu sunt singurii titulari de atunci care pot intra și în această seară.
09.11.2017 | România 2-0 Turcia (meci amical)
10.09.2013 | România 0-2 Turcia (meci din preliminariile Campionatului Mondial 2014)
12.10.2012 | Turcia 0-1 România (meci din preliminariile Campionatului Mondial 2014)
11.08.2010 | Turcia 2-0 România (meci amical)
22.08.2007 | România 2-0 Turcia (meci amical)
15.02.1995 | Turcia 1-1 România (meci amical)
04.03.1987 | Turcia 1-3 România (meci amical)
13.11.1985 | Turcia 1-3 România (meci din preliminariile Campionatului Mondial 1986)
03.04.1985 | România 3-0 Turcia (meci din preliminariile Campionatului Mondial 1986)
09.03.1983 | România 3-1 Turcia (meci amical)
29.01.1983 | Turcia 1-1 România (meci amical)
22.03.1978 | Turcia 1-1 România (Cupa Balcanică)
23.03.1977 | România 4-0 Turcia (Cupa Balcanică)
12.10.1975 | România 2-2 Turcia (meci amical)
19.03.1975 | Turcia 1-1 România (meci amical)
23.10.1965 | Turcia 2-1 România (meci din preliminariile Campionatului Mondial 1966)
02.05.1965 | România 3-0 Turcia (meci din preliminariile Campionatului Mondial 1966)
09.10.1963 | Turcia 0-0 România (meci amical)
08.10.1961 | România 4-0 Turcia (meci amical)
14.05.1961 | Turcia 0-1 România (meci amical)
26.04.1959 | Turcia 2-0 România (meci din preliminariile Campionatului European 1960)
02.11.1958 | România 3-0 Turcia (meci din preliminariile Campionatului European 1960)
15.04.1928 | România 4-2 Turcia (meci amical)
07.05.1926 | Turcia 1-3 România (meci amical)
01.05.1925 | România 1-2 Turcia (meci amical)
26.10.1923 | Turcia 2-2 România (meci amical)
