Veste excelentă pentru România! Mircea Lucescu s-a externat din spital. Ce urmează pentru selecţioner - Antena Sport

Veste excelentă pentru România! Mircea Lucescu s-a externat din spital. Ce urmează pentru selecţioner

Alex Masgras Publicat: 9 februarie 2026, 12:53

Veste excelentă pentru România! Mircea Lucescu s-a externat din spital. Ce urmează pentru selecţioner

Mircea Lucescu, pe banca naţionalei, la un meci / Sport Pictures

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a fost externat din spital în cursul zilei de luni. În ultima perioadă, “Il Luce” a avut mai multe probleme de sănătate, dar a anunţat încă din urmă cu câteva zile că totul este bine şi că s-a exagerat în legătură cu starea sa de sănătate.

Selecţionerul României a fost internat la Spitalul Universitar din Bucureşti de trei ori în ultimele trei săptămâni, ceea ce a ridicat multe semne de întrebare în legătură cu prezenţa sa pe banca României la semifinala barajului de calificare la World Cup 2026 cu Turcia, din luna martie.

Mircea Lucescu s-a externat din spital! Urmează să facă un control în Belgia zilele următoare

Chiar dacă s-a externat în cursul zilei de luni, Mircea Lucescu urmează să facă un control în Belgia zilele următoare:

“Mă externez astăzi. Urmează să mai fac un control zilele următoare în Belgia”, a declarat Mircea Lucescu, pentru antena3.ro.

Rămâne de văzut ce se va decide în perioada următoare în legătură cu viitorul lui Mircea Lucescu la naţionala României. Răzvan Burleanu a dezvăluit că se va lua o decizie în privinţa viitorului băncii echipei naţionale până pe data de 20 februarie.

