Reacţia lui Gigi Becali după ce a văzut lotul României pentru barajul cu Turcia

Dan Roșu Publicat: 20 martie 2026, 14:13

Gigi Becali a avut o primă reacţie după ce văzut lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, din drumul României spre World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

FCSB are trei jucători convocaţi, Florin Tănase, David Miculescu şi Daniel Bîrligea. Darius Olaru şi Ştefan Târnovanu sunt marii absenţi.

”Nu știu eu, habar nu am! Ce a convocat, ce nu știu ce… nu mă interesează! (n.r. Sunt Bîrligea, Miculescu și Tănase) Așa mă așteptam, dar nu mă mai interesează fotbalul deloc la ora asta, îmi văd de treaba mea.

Am post, am familie, am nepoți, la revedere și cu fotbalul! Fotbalul a fost și el în tinerețe, gata eu acum. Să facă alții care sunt tineri, dacă pot. Dacă nu… să se țină după mine, după leul bătrân!”, a declarat Gigi Becali, citat de iamsport.ro.

Lotul României pentru barajul cu Turcia

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
