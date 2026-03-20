Gigi Becali a avut o primă reacţie după ce văzut lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, din drumul României spre World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB are trei jucători convocaţi, Florin Tănase, David Miculescu şi Daniel Bîrligea. Darius Olaru şi Ştefan Târnovanu sunt marii absenţi.

Reacţia lui Gigi Becali după ce a văzut lotul României pentru barajul cu Turcia

”Nu știu eu, habar nu am! Ce a convocat, ce nu știu ce… nu mă interesează! (n.r. Sunt Bîrligea, Miculescu și Tănase) Așa mă așteptam, dar nu mă mai interesează fotbalul deloc la ora asta, îmi văd de treaba mea.

Am post, am familie, am nepoți, la revedere și cu fotbalul! Fotbalul a fost și el în tinerețe, gata eu acum. Să facă alții care sunt tineri, dacă pot. Dacă nu… să se țină după mine, după leul bătrân!”, a declarat Gigi Becali, citat de iamsport.ro.

Lotul României pentru barajul cu Turcia