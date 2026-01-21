România se bate în martie cu Turcia şi la handbal! Mesajul selecţionerului George Buricea pentru echipa lui Mircea Lucescu - Antena Sport

George Buricea, selecţionerul naţionalei României de handbal masculin, a vorbit după Campionatul European din Danemarca despre ce urmează pentru tricolori. În luna martie, echipa de handbal va juca o dublă de calificare pentru play-off-ul pentru Campionatul Mondial împotriva Turciei.
Tot în luna martie, naţionala de fotbal va juca împotriva Turciei semifinala barajului de calificare la World Cup 2026.
George Buricea, despre meciul României cu Turcia: “Sper să bată şi la fotbal”
Diferenţa de valoarea dintre România şi Turcia este mult mai mare la handbal, în favoarea tricolorilor, iar selecţionerul George Buricea este convins că România se va impune în această dublă.
El le va ţine pumnii şi tricolorilor lui Mircea Lucescu în barajul de la Istanbul, de pe 26 martie, dar este conştient că fotbaliştii vor avea o misiune mult mai dificilă faţă de handbalişti:
“Contractul meu expiră pe 28 aprilie, exact cât are şi domnul preşedinte mandatul. Nu depinde de mine dacă mai rămân. Dacă noi câştigam cu Macedonia, nu mai jucam în martie calificările cu Turcia, dubla cu Turcia, ca să te duci în play-off. Iar în play-off îţi vin cele din primele 15 de la European. În martie avem dubla cu Turcia. Probabil că acea dublă va decide viitorul meu la naţională, eu nu am de unde să ştiu. Ar trebui să îl întrebaţi pe domnul preşedinte.
E dublă manşă. Turcia e sub noi. Cu mine sau fără mine, România va câştiga acea dublă manşă, iar după se va trage la sorţi pentru play-off-ul pentru Mondial.
(n.r. România întâlneşte Turcia într-un meci super-important şi la fotbal) Da, da. Noi jucăm pe 20-22 martie, în perioada aia. Noi îi batem 100%. Sper să bată şi la fotbal, dar naţionala Turciei e foarte bună. Noi avem dublă, primul la ei, apoi la noi”, a declarat George Buricea, selecţionerul naţionalei masculine de handbal masculin, în exclusivitate pentru Antena Sport.
România a încheiat Campionatul European de handbal pe locul 22, după ce a pierdut dramatic şi meciul cu Macedonia de Nord, scor 23-24. Tricolorii au mai întâlnit Danemarca (24-39) şi Portugalia (34-40) la acest turneu final.
