România - Macedonia de Nord LIVE TEXT (19:00). "Tricolorii" își încheie aventura la EHF EURO 2026 - Antena Sport

România va disputa astăzi ultimul ei meci de la Campionatul European de Handbal Masculin. După două eșecuri contra Portugaliei și Danemarcei, jucătorii lui George Buricea speră să obțină un rezultat pozitiv contra Macedoniei de Nord, națională care încă poate obține calificarea în grupa principală a competiției.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul dintre România și Macedonia de Nord care va avea loc la Herning, în sala Jyske Bank Boxen, va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

România – Macedonia de Nord LIVE TEXT (19:00)

Naționala României a pierdut primele două partide de la EHF EURO 2026, 34-40 cu Portugalia și 24-39 cu Danemarca. De cealaltă parte, echipa antrenată de Kiril Lazarov a pierdut și ea cu formația din nord (24-36), iar contra lusitanilor a obținut o remiză, scor 29-29.

Momentan, singura națională calificată în grupa principală este Danemarca, iar Macedonia de Nord poate ajunge și ea acolo în cazul în care va câștiga în fața României, Portugalia pierde contra nordicilor, iar balcanicii vor avea un golaveraj superior.

“Tricolorii” vor încrerca să nu repete contraperformanța de acum 2 ani, atunci când au încheiat europeanul cu înfrângeri pe linie. În fața lor stă o echipă a Macedoniei de Nord care nici ea nu a înregistrat rezultate grozave la EHF Euro, fiind și ea eliminată în precedentele trei ediții încă din faza preliminară.