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Romario: “Avem şanse mici să câştigăm Mondialul”! Care sunt principalele favorite pentru campionul din 1994

Bogdan Stănescu Publicat: 16 iunie 2026, 18:25

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Romario: Avem şanse mici să câştigăm Mondialul! Care sunt principalele favorite pentru campionul din 1994

Romario, la Cupa Mondială 2026 / Profimedia Images

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Romario (60 de ani) consideră că Brazilia are şanse mici să câştige Cupa Mondială 2026, turneu transmis exclusiv în România în Universul Antena.

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Pentru Romario principalele favorite la câştigarea trofeului sunt Franţa, Spania, Argentina şi Portugalia.

Romario e de părere că Brazilia are şanse mici să câştige Mondialul

Romario se aştepta la mai mult de la Brazilia în meciul cu Maroc, care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. El e de părere că marocanii meritau să câştige meciul. Partida s-a terminat cu scorul de 1-1, Vinicius marcând pentru Selecao.

Echipa a jucat foarte slab, iar egalul este un rezultat foarte important. Marocanii meritau să câștige, au fost net superiori în prima repriză. Am avut noroc că nu am primit mai multe goluri… Din fericire, meciul a fost echilibrat după aceea”, a declarat Romario.

Mi-ar plăcea foarte mult să câștigăm, dar șansele mi se par mici. În opinia mea, favoritele la titlu sunt acum Franța, Spania, Portugalia și Argentina”, a concluzionat Romario.

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“Vinicius a fost cel mai bun împotriva Marocului. Acesta este Vini pe care vreau să-l văd”

Fostul mare atacant brazilian s-a arătat mulţumit de prestaţia lui Vinicius. Acesta este Vini pe care vrea să îl vadă la Mondial.

Nu aș spune că Vinicius e supraevaluat, dar are într-adevăr calitățile necesare pentru a face mult mai mult cu Brazilia. A fost cel mai bun împotriva Marocului și acesta este Vini pe care eu vreau să-l văd în echipa națională. Pentru mine însă, Rayan e cel mai complet atacant din noua generație. Chiar în spatele lui, la același nivel, este Endrick!”, a subliniat Romario.

El de-abia aşteaptă să îl vadă “la lucru” şi pe Neymar. Vedeta lui Santos a ratat duelul cu Maroc, recuperându-se în urma unei accidentări. „L-am întâlnit întâmplător înainte de meci, mi-a spus că se recuperează bine și că e gata să joace, dacă nu în următorul meci, atunci în cel de după. Cred că Neymar, chiar dacă nu este 100% apt fizic, s-ar descurca mai bine decât ceilalți atacanți debutanți la un Mondial”, a mai declarat Romario.

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Pentru Romario, Kylian Mbappe e cel mai bun fotbalist din lume

În interviul pentru Gazzetta dello Sport, Romario a spus că, din punctul lui de vedere, Kylian Mbappe este cel mai bun jucător din lume. În ceea ce priveşte cel mai bun fotbalist all-time, alegerea lui Romario este Pele.

Dacă Pelé a fost numai cel mai bun brazilian? Pelé a fost cel mai mare din toate timpurile, fără glumă! De fapt, dacă fotbalul și-ar schimba numele într-o zi, ar trebui să se numească Pelé”, a subliniat Romario.

Alături de Bebeto, Romario a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai Braziliei la World Cup 1994, turneu final organizat de SUA şi câştigat de Selecao. Brazilia s-a impus atunci în finală, la loviturile de departajare, în faţa Italiei.

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