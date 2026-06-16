Romario: “Avem şanse mici să câştigăm Mondialul”! Care sunt principalele favorite pentru campionul din 1994

Romario (60 de ani) consideră că Brazilia are şanse mici să câştige Cupa Mondială 2026, turneu transmis exclusiv în România în Universul Antena.

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Pentru Romario principalele favorite la câştigarea trofeului sunt Franţa, Spania, Argentina şi Portugalia.

Romario e de părere că Brazilia are şanse mici să câştige Mondialul

Romario se aştepta la mai mult de la Brazilia în meciul cu Maroc, care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. El e de părere că marocanii meritau să câştige meciul. Partida s-a terminat cu scorul de 1-1, Vinicius marcând pentru Selecao.

„Echipa a jucat foarte slab, iar egalul este un rezultat foarte important. Marocanii meritau să câștige, au fost net superiori în prima repriză. Am avut noroc că nu am primit mai multe goluri… Din fericire, meciul a fost echilibrat după aceea”, a declarat Romario.

„Mi-ar plăcea foarte mult să câștigăm, dar șansele mi se par mici. În opinia mea, favoritele la titlu sunt acum Franța, Spania, Portugalia și Argentina”, a concluzionat Romario.