Se anunță o surpriză uriașă la naționala Italiei! Poate reveni în antrenorat la 74 de ani pentru a deveni selecționer

Alex Masgras Publicat: 12 aprilie 2026, 15:44

Donnarumma, după Bosnia - Italia / Profimedia

Italia a rămas fără selecționer, după umilința trăită în Bosnia, acolo unde a pierdut la loviturile de departajare și va rata pentru a treia oară la rând Cupa Mondială. Acum, italienii caută un nou selecționer, iar în ultima vreme s-au vehiculat mai multe nume importante.

Ultimul nume de pe listă este cel al lui Claudio Ranieri (74 de ani), iar tensiunile de la AS Roma pot fi decisive în privința postului de selecționer al Italiei.

Claudio Ranieri, variantă pentru postul de selecționer al Italiei

Consultant la AS Roma, Ranieri a intrat în conflict cu Gian Piero Gasperini, antrenorul formației de pe Olimpico. De tot acest scandal poate profita federația italiană, care l-a mai ofertat anul trecut pe Ranieri, dar la vremea respectivă a refuzat:

“Pornind de la tensiunile dintre Claudio Ranieri și Gian Piero Gasperini, în contextul revoluției de la Roma, care în sezonul viitor ar putea decide să renunțe la unul dintre ei, dacă actualul consilier principal al familiei Friedkin ar pleca, s-ar putea redeschide porțile echipei naționale.

Acum un an, a refuzat naționala, dar cine știe cum s-ar comporta în fața unei noi provocări din partea FIGC”, au scris italienii de la Corriere della Sera.

Claudio Ranieri a mai fost selecționerul Greciei, în 2014, timp de cinci meciuri, în campania de calificare pentru EURO 2016, atunci când Grecia a întâlnit și România.

