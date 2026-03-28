Selecţionerul SUA, Mauricio Pochettino, a surprins pe toată lumea: “Putem câştiga Cupa Mondială”

Bogdan Stănescu Publicat: 28 martie 2026, 15:51

Selecţionerul SUA, Mauricio Pochettino, a surprins pe toată lumea: Putem câştiga Cupa Mondială

Mauricio Pochettino, selecţionerul SUA / Profimedia Images

Mauricio Pochettino este ambiţios. Selecţionerul echipei naţionale a Statelor Unite le-a cerut vineri jucătorilor săi să joace „fără presiuni” în perspectiva Cupei Mondiale, organizată în comun cu Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Renumitul tactician argentinian s-a exprimat în cadrul unei conferinţe de presă în ajunul unui meci amical de sâmbătă împotriva Belgiei, la Atlanta (Georgia), cerându-le jucătorilor săi să ia exemplu de la ligile profesionale NFL (fotbal american) sau NBA (baschet).

Selecţionerul SUA, Mauricio Pochettino, crede că americanii ar putea cuceri Cupa Mondială

Ei joacă liber (în aceste ligi, n.r.), încercând atât să aibă performanţe bune, cât şi să ofere un spectacol”, a declarat Pochettino, care consideră că atunci „când eşti liber, ai performanţe bune, nu simţi presiune”.

Presiunea creşte pe măsură ce se apropie competiţia pentru Statele Unite, care au ca cel mai bun rezultat la masculin o semifinală în 1930 şi, mai recent, un sfert de finală în 2002. Protejaţi de statutul lor de cap de serie, vor evolua într-o grupă D aparent accesibilă, alături de Paraguay, Australia şi câştigătoarea barajului dintre Kosovo şi Turcia.

Pochettino a explicat cât de mult a suferit el însuşi de presiune alături de coechipierii săi argentinieni în 2002, consideraţi printre favoriţi, dar eliminaţi lamentabil încă din prima fază. „Sunt aici pentru că cred că putem câştiga” competiţia, a mai asigurat el.

Una dintre vedetele echipei, atacantul de la AC Milan Christian Pulisic, a recunoscut că „presiunea există la Cupa Mondială”. „Indiferent de rolul meu în echipă, sunt obişnuit.

După meciul cu Belgia antrenată de Rudi Garcia, Statele Unite vor întâlni Portugalia marţi la Atlanta, tot într-un meci amical.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

