Selecţionerul SUA, Mauricio Pochettino, a surprins pe toată lumea: “Putem câştiga Cupa Mondială”

Mauricio Pochettino este ambiţios. Selecţionerul echipei naţionale a Statelor Unite le-a cerut vineri jucătorilor săi să joace „fără presiuni” în perspectiva Cupei Mondiale, organizată în comun cu Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Renumitul tactician argentinian s-a exprimat în cadrul unei conferinţe de presă în ajunul unui meci amical de sâmbătă împotriva Belgiei, la Atlanta (Georgia), cerându-le jucătorilor săi să ia exemplu de la ligile profesionale NFL (fotbal american) sau NBA (baschet).

Selecţionerul SUA, Mauricio Pochettino, crede că americanii ar putea cuceri Cupa Mondială

„Ei joacă liber (în aceste ligi, n.r.), încercând atât să aibă performanţe bune, cât şi să ofere un spectacol”, a declarat Pochettino, care consideră că atunci „când eşti liber, ai performanţe bune, nu simţi presiune”.

Presiunea creşte pe măsură ce se apropie competiţia pentru Statele Unite, care au ca cel mai bun rezultat la masculin o semifinală în 1930 şi, mai recent, un sfert de finală în 2002. Protejaţi de statutul lor de cap de serie, vor evolua într-o grupă D aparent accesibilă, alături de Paraguay, Australia şi câştigătoarea barajului dintre Kosovo şi Turcia.

Pochettino a explicat cât de mult a suferit el însuşi de presiune alături de coechipierii săi argentinieni în 2002, consideraţi printre favoriţi, dar eliminaţi lamentabil încă din prima fază. „Sunt aici pentru că cred că putem câştiga” competiţia, a mai asigurat el.