Jucătorul lui Cristi Chivu a spus “DA” transferului la Barcelona. Ce mai poate bloca mutarea pe Camp Nou

Andrei Nicolae Publicat: 28 martie 2026, 16:15

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Alessandro Bastoni, fundaşul lui Cristi Chivu de la Inter Milano, şi-a dat acordul pentru demararea negocierilor în vederea unui transfer la Barcelona, liderul din La Liga, anunţă cotidianul Marca.

Clubul catalan caută un apărător central care să fie prezent şi în jocul aerian, iar Bastoni este principalul candidat care îndeplineşte aceste cerinţe.

Fundaşul lui Inter Milano, în vârstă de 26 de ani, este un jucător experimentat, titularul unei echipe care a dominat fotbalul italian în ultimii ani şi a fost finalistă în Liga Campionilor, subliniază sursa citată anterior.

Deşi nu au fost demarate negocierile oficiale, FC Barcelona l-a abordat pe fotbalistul italian, care şi-a exprimat dorinţa de a juca în La Liga din sezonul viitor. Inter este, de asemenea, pregătită să negocieze, chiar dacă discuţiile dintre cele două cluburi nu au început încă, adaugă sursa citată.

Principala problemă va fi însă preţul jucătorului. Valoarea de piaţă a lui Bastoni este de 70 de milioane de euro, o sumă foarte mare, în special pentru FC Barcelona, care se confruntă în continuare cu probleme legate de fair-play-ul financiar. Sunt totuşi şanse foarte mari pentru o sumă de compromis de 60 de milioane de euro

Din acest motiv, clubul spaniol se limitează în acest moment la a sonda atât jucătorii, cât şi cluburile care deţin întăririle de care are nevoie. În acest sens, Barca are deja acordul lui Bastoni pentru a încerca să-l recruteze pentru sezonul următor.

Sursa: Agerpres.ro

