Jucătorul lui Cristi Chivu a spus “DA” transferului la Barcelona. Ce mai poate bloca mutarea pe Camp Nou

Alessandro Bastoni, fundaşul lui Cristi Chivu de la Inter Milano, şi-a dat acordul pentru demararea negocierilor în vederea unui transfer la Barcelona, liderul din La Liga, anunţă cotidianul Marca.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Clubul catalan caută un apărător central care să fie prezent şi în jocul aerian, iar Bastoni este principalul candidat care îndeplineşte aceste cerinţe.

Bastoni i-a spus “DA” Barcelonei. Ce poate bloca transferul său pe Camp Nou

Fundaşul lui Inter Milano, în vârstă de 26 de ani, este un jucător experimentat, titularul unei echipe care a dominat fotbalul italian în ultimii ani şi a fost finalistă în Liga Campionilor, subliniază sursa citată anterior.

Deşi nu au fost demarate negocierile oficiale, FC Barcelona l-a abordat pe fotbalistul italian, care şi-a exprimat dorinţa de a juca în La Liga din sezonul viitor. Inter este, de asemenea, pregătită să negocieze, chiar dacă discuţiile dintre cele două cluburi nu au început încă, adaugă sursa citată.

[@marca] 🔵🔴💣 pic.twitter.com/bKdpXsuur8

— Managing Barça (@ManagingBarca) March 28, 2026