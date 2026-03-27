Turcia – România, în topul celor mai mari asistențe de la baraj. Câți spectatori au fost prezenți

Daniel Işvanca Publicat: 27 martie 2026, 21:07

Turcia – România, în topul celor mai mari asistențe de la baraj. Câți spectatori au fost prezenți

Cadru de la Turcia - România / Sportpictures

Naționala de fotbal a României a ratat ocazia de a juca finala barajului de calificare pentru World Cup 2026, după ce a fost învinsă la Istanbul de Turcia, scor 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida care a avut loc pe stadionul celor de la Beșiktaș a avut una dintre cele mai mari asistențe dintre toate meciurile disputate în această fază, fiind a treia în acest clasament.

Turcia – România, al treilea în topul asistențelor

Turcia – România este un meci de uitat pentru tricolori, după ce aceștia au pierdut cu scorul de 1-0 și implicit șansa de a juca finala barajului de calificare la World Cup 2026.

Partida de la Istanbul a înregistrat una dintre cele mai mari asistențe din această fază, mai exact a treia cea mai mare. 38,979 de spectatori au luat parte la victoria selecționatei de Vicenzo Montella. 

Cel mai mare număr de spectatori a fost la disputa dintre Polonia și Albania, 56,412, urmată în acest clasament dec Noua Calodonie – Jamaica, cu 40,983 de fani. 

Reclamă
Reclamă

Reclamă
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
Observator
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
Ștefan Târnovanu, aproape de plecarea de la FCSB: “O să fac eu un gest pentru el să-l transfer!”
Fanatik.ro
Ștefan Târnovanu, aproape de plecarea de la FCSB: “O să fac eu un gest pentru el să-l transfer!”
