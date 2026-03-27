Turcia – România, în topul celor mai mari asistențe de la baraj. Câți spectatori au fost prezenți

Naționala de fotbal a României a ratat ocazia de a juca finala barajului de calificare pentru World Cup 2026, după ce a fost învinsă la Istanbul de Turcia, scor 1-0.

Partida care a avut loc pe stadionul celor de la Beșiktaș a avut una dintre cele mai mari asistențe dintre toate meciurile disputate în această fază, fiind a treia în acest clasament.

Turcia – România, al treilea în topul asistențelor

Partida de la Istanbul a înregistrat una dintre cele mai mari asistențe din această fază, mai exact a treia cea mai mare. 38,979 de spectatori au luat parte la victoria selecționatei de Vicenzo Montella.

Cel mai mare număr de spectatori a fost la disputa dintre Polonia și Albania, 56,412, urmată în acest clasament dec Noua Calodonie – Jamaica, cu 40,983 de fani.