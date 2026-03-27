Turcia – România, în topul celor mai mari asistențe de la baraj. Câți spectatori au fost prezenți

Naționala de fotbal a României a ratat ocazia de a juca finala barajului de calificare pentru World Cup 2026, după ce a fost învinsă la Istanbul de Turcia, scor 1-0.
Partida care a avut loc pe stadionul celor de la Beșiktaș a avut una dintre cele mai mari asistențe dintre toate meciurile disputate în această fază, fiind a treia în acest clasament.
Turcia – România, al treilea în topul asistențelor
Turcia – România este un meci de uitat pentru tricolori, după ce aceștia au pierdut cu scorul de 1-0 și implicit șansa de a juca finala barajului de calificare la World Cup 2026.
Partida de la Istanbul a înregistrat una dintre cele mai mari asistențe din această fază, mai exact a treia cea mai mare. 38,979 de spectatori au luat parte la victoria selecționatei de Vicenzo Montella.
Cel mai mare număr de spectatori a fost la disputa dintre Polonia și Albania, 56,412, urmată în acest clasament dec Noua Calodonie – Jamaica, cu 40,983 de fani.
🏟️ Attendances | ⚽ WC Playoffs, Semi-finals (26 Mar)
56,412 🇵🇱 Poland v 🇦🇱 Albania
40,983 🇳🇨 New Caledonia v 🇯🇲 Jamaica
38,979 🇹🇷 Türkiye v 🇷🇴 Romania
35,746 🇩🇰 Denmark v 🇲🇰 N. Macedonia
33,547 🇧🇴 Bolivia v 🇸🇷 Suriname
32,487 🏴 Wales v 🇧🇦 BiH
23,439 🇮🇹 Italy v ☘️ Northern… pic.twitter.com/sQm6BJwL3H
— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 27, 2026
