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Manchester City, pe urmele puștiului care a impresionat la Cupa Mondială! Clubul cere 100 de milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 14 iulie 2026, 18:15

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Manchester City, pe urmele puștiului care a impresionat la Cupa Mondială! Clubul cere 100 de milioane de euro

Duel pentru minge în Franța - Maroc / Profimedia

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Campionatul Mondial a scos la iveală noi jucători de calibru care ar putea avea un cuvânt greu de spus în fotbal pe viitor. Ayyoub Bouaddi este unul dintre ei. Starul marocan a avut evoluții de senzație la turneul final.

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Prestațiile nu doar că i-au crescut cota, ba mai mult, a stârnit și interesul unor cluburi de top din Europa. Manchester City monitorizează tot mai mult situația puștiului-minune.

Ayyoub Bouaddi, monitorizat de Manchester City. Cât cere Lille

Ayyoub Bouaddi a avut evoluții impresionante la Campionatul Mondial, acolo unde selecționata Marocului a ajuns din nou până în faza sferturilor de finală.

La doar 18 ani, puștiul legitimat la Lille a arătat o maturitate incredibilă în joc, care a atras interesul unor cluburi importante din Europa. Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Bayern Munchen și Manchester City au început să monitorizeze situația acestuia, dar un singur club a făcut un pas în acest sens.

„Cetățenii” îl doresc sub comanda lui Enzo Maresca imediat, dar rămâne de văzut cum vor decurge negocierile cu Lille. Francezii l-ar evalua la 100 de milioane de euro.

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