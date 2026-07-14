Manchester City, pe urmele puștiului care a impresionat la Cupa Mondială! Clubul cere 100 de milioane de euro

Campionatul Mondial a scos la iveală noi jucători de calibru care ar putea avea un cuvânt greu de spus în fotbal pe viitor. Ayyoub Bouaddi este unul dintre ei. Starul marocan a avut evoluții de senzație la turneul final.
Prestațiile nu doar că i-au crescut cota, ba mai mult, a stârnit și interesul unor cluburi de top din Europa. Manchester City monitorizează tot mai mult situația puștiului-minune.
Ayyoub Bouaddi, monitorizat de Manchester City. Cât cere Lille
Ayyoub Bouaddi a avut evoluții impresionante la Campionatul Mondial, acolo unde selecționata Marocului a ajuns din nou până în faza sferturilor de finală.
La doar 18 ani, puștiul legitimat la Lille a arătat o maturitate incredibilă în joc, care a atras interesul unor cluburi importante din Europa. Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Bayern Munchen și Manchester City au început să monitorizeze situația acestuia, dar un singur club a făcut un pas în acest sens.
„Cetățenii” îl doresc sub comanda lui Enzo Maresca imediat, dar rămâne de văzut cum vor decurge negocierile cu Lille. Francezii l-ar evalua la 100 de milioane de euro.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Man City are pushing hard to sign Ayyoub Bouaddi, according to @TheAthleticFC. 🗞️
While several interested clubs would be open to signing the 18-year-old and allowing him to continue his development at Lille for another season, City want Bouaddi to join Enzo… pic.twitter.com/CuOcR8urWg
— 433 (@433) July 14, 2026
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