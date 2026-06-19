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Thomas Tuchel i-a convins pe oficialii FIFA! Ce se va întâmpla la Campionatul Mondial 2026

Dan Roșu Publicat: 19 iunie 2026, 11:48

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Thomas Tuchel i-a convins pe oficialii FIFA! Ce se va întâmpla la Campionatul Mondial 2026

Thomas Tuchel - Getty Images

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Selecţionerul Angliei, Thomas Tuchel, s-a plâns miercuri de poziţionarea fotografilor în timpul imnurilor naţionale de la Cupa Mondială din 2026. FIFA a reacţionat imediat şi a luat măsuri.

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„Îi rog pe cei de la FIFA să schimbe poziţiile fotografilor în timpul imnului naţional”, a afirmat antrenorul german la conferinţa de presă de după meciul Angliei cu Croaţia, scor 4-2.

Thomas Tuchel i-a convins pe oficialii FIFA

„Nu am putut vedea niciun jucător din echipa mea în timpul imnului. A fost un moment cu adevărat special astăzi şi stăteam în faţa unui zid cu 50 de fotografi, la o jumătate de metru distanţă, fără să pot vedea niciun jucător. Mi-a stricat cumva experienţa”, s-a plâns el.

Fostul antrenor al PSG a avut câştig de cauză. Prin urmare, protocolul va fi modificat: fotografii vor fi acum grupaţi mai aproape unii de alţii, antrenorii având opţiunea de a sta într-o parte.

Potrivit publicaţiei americane ESPN, caracteristicile unice ale stadionului AT&T (lângă Dallas, Texas), unde au jucat Anglia şi Croaţia, ar fi putut influenţa protocolul. Terenul a fost ridicat cu 1,2 metri pentru a îndeplini cerinţele FIFA pentru turneu, o ajustare care ar fi putut reduce spaţiul alocat fotografilor în jurul băncilor de rezervă.

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Noul protocol a fost deja implementat în timpul meciului dintre Africa de Sud şi Republica Cehă (1-1) de joi seară, la Atlanta.

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