Thomas Tuchel și-a spus oful după debutul Angliei la World Cup. Apel către FIFA: “Mi-a stricat puțin experiența”

Selecţionerul Angliei, Thomas Tuchel, s-a arătat nemulţumit de faptul că fotografii i-au blocat vederea către echipa sa în timpul intonării imnului naţional înaintea meciului împotriva Croaţiei, încheiat cu scorul de 4-2.

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“Rog FIFA să schimbe poziţia fotografilor, pentru că nu mi-am putut vedea echipa în timpul imnului naţional, iar eu aşteptam cu nerăbdare acest moment“, a declarat Tuchel după ce Anglia a învins Croaţia miercuri.

“Mi-a stricat puțin experiența de astăzi”, a spus Tuchel

În timpul intonării imnului Angliei, “God Save the King”, Tuchel a făcut un gest către fotografi, care se adună chiar în faţa celor două bănci în timpul intonării imnurilor,încercând să-i convingă să se dea la o parte. Când acest lucru nu s-a întâmplat, antrenorul german şi-a pus braţul în jurul colegilor săi din staff, în timp ce aceştia au fost nevoiţi să privească spre ecranul gigant al stadionului pentru a-şi vedea jucătorii.

“A fost un moment foarte, foarte special astăzi, iar eu stăteam în faţa a 50 de fotografi, la o distanţă de jumătate de metru, şi nu puteam vedea niciun jucător“, a spus Tuchel. “Mi-a stricat puţin experienţa de astăzi“.

Thomas Tuchel experiencing the media frenzy that comes with being the England boss 👀:

🗣️ “I’m begging FIFA to change the position of the photographers in the national anthem, because I could not see my team. And I was waiting for this moment.

It was a very, very special moment… pic.twitter.com/OoLss3S7Sp

— ESPN UK (@ESPNUK) June 18, 2026