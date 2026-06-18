Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Thomas Tuchel și-a spus oful după debutul Angliei la World Cup. Apel către FIFA: “Mi-a stricat puțin experiența”

Thomas Tuchel și-a spus oful după debutul Angliei la World Cup. Apel către FIFA: “Mi-a stricat puțin experiența”

Andrei Nicolae Publicat: 18 iunie 2026, 16:53

Comentarii
Thomas Tuchel și-a spus oful după debutul Angliei la World Cup. Apel către FIFA: Mi-a stricat puțin experiența

Thomas Tuchel, în timpul unui meci / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Selecţionerul Angliei, Thomas Tuchel, s-a arătat nemulţumit de faptul că fotografii i-au blocat vederea către echipa sa în timpul intonării imnului naţional înaintea meciului împotriva Croaţiei, încheiat cu scorul de 4-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rog FIFA să schimbe poziţia fotografilor, pentru că nu mi-am putut vedea echipa în timpul imnului naţional, iar eu aşteptam cu nerăbdare acest moment“, a declarat Tuchel după ce Anglia a învins Croaţia miercuri.

“Mi-a stricat puțin experiența de astăzi”, a spus Tuchel

În timpul intonării imnului Angliei, “God Save the King”, Tuchel a făcut un gest către fotografi, care se adună chiar în faţa celor două bănci în timpul intonării imnurilor,încercând să-i convingă să se dea la o parte. Când acest lucru nu s-a întâmplat, antrenorul german şi-a pus braţul în jurul colegilor săi din staff, în timp ce aceştia au fost nevoiţi să privească spre ecranul gigant al stadionului pentru a-şi vedea jucătorii.

A fost un moment foarte, foarte special astăzi, iar eu stăteam în faţa a 50 de fotografi, la o distanţă de jumătate de metru, şi nu puteam vedea niciun jucător“, a spus Tuchel. “Mi-a stricat puţin experienţa de astăzi“.

Reclamă
Reclamă

Meciurile rămase ale Angliei din Grupa L sunt împotriva Ghanei, marţi, şi împotriva celor din Panama, patru zile mai târziu.

Sursa: News.ro

Vine cel mai intens val de caniculă din ultimii ani. Zonele afectateVine cel mai intens val de caniculă din ultimii ani. Zonele afectate
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va avea mai multe goluri marcate la Mondiale la finalul World Cup 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un oraş cu doar doi locuitori se vinde la preţ de casă. Noul proprietar devine primar, poştaş şi recepţioner
Observator
Un oraş cu doar doi locuitori se vinde la preţ de casă. Noul proprietar devine primar, poştaş şi recepţioner
Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK! Ivan Savvidis i-a anunțat deja înlocuitorul
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK! Ivan Savvidis i-a anunțat deja înlocuitorul
16:36

E oficial. CFR Cluj i-a anunţat transferul: “Până în iulie 2028”
16:35

Iuliu Mureșan a făcut anunțul! Unde va disputa CFR Cluj meciurile de pe teren propriu în sezonul următor
16:20

Ce scrie presa internațională despre delegarea lui Istvan Kovacs la meciul 1000 de la Mondialul din America
16:16

Inter, ofertă oficială pentru puștiul-minune dorit de Cristi Chivu! Cât oferă campioana din Serie A
15:56

Elye Wahi nu a primit viză de Canada! Ce supermeci ratează la Campionatul Mondial
15:32

Răzvan Lucescu, OUT de la PAOK!
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB 2 FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar 3 Rapid l-a transferat pe Tobias Christensen. Unde a plecat şi câţi bani încasează Şucu 4 Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere 5 Imaginea care spune totul! Reacţia genială a lui Erling Haaland după hattrick-ul lui Lionel Messi la Cupa Mondială 2026 6 Tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar din Conference League. Cu cine joacă CFR Cluj și FCSB
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României