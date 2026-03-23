Nicolae Stanciu, promisiune uriaşă înainte de Turcia – România: “Vom lăsa totul pe teren”. Ce a spus despre Mircea Lucescu

Nicolae Stanciu (32 de ani) a oferit un interviu înainte de Turcia – România, semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Căpitanul naţionalei le-a făcut o promisiune uriaşă fanilor, asigurându-i că fiecare jucător va da totul pentru a obţine victoria în meciul de joi, de la Istanbul.
Nicolae Stanciu nu se sperie de vedetele Turciei, fiind convins că “tricolorii” se pot impune. Mijlocaşul a dezvăluit că Mircea Lucescu le oferă jucătorilor săi fiecare detaliu despre adversari, pe care i-a pregătit între 2017 şi 2019.
Nicolae Stanciu, promisiune pentru fani înainte de Turcia – România
Nicolae Stanciu a vorbit şi despre revenirea sa la naţională, el fiind absent de la ultimele două acţiuni ale “tricolorilor” din cauza unei accidentări. Mijlocaşul a transmis şi că forma sa fizică este una bună acum, în ciuda faptului că abia a început campionatul din China, acolo unde evoluează pentru Dalian Yingbo.
Întrebat despre o eventuală finală a barajului, Nicolae Stanciu nu a vrut să audă. El a subliniat că întreaga concentrare a “tricolorilor” este îndreptată doar către meciul de la Istanbul.
“(N.r. Cât de greu ţi-a fost să priveşte din tribună meciurile din toamnă ale naţionalei?) A fost destul de greu, pentru că am avut parte de acea accidentare, iar în toată cariera mea nu mi s-a mai întâmplat. Am jucat mereu, constant. A fost greu, dar la meciurile din octombrie am venit în cantonament, am fost la meci, m-am bucurat alături de băieţi. În noiembrie a fost greu de privit de la televizor, mai rău a fost rezultatul primului meci, ştiam prin ce trec băieţii, cât de mare e supărarea.
(Cum te simţi în China?) Foarte bine, am fost primit extraordinar, mă bucur că sunt sănătos şi joc. Condiţia e bună, am avut o perioadă destul de lungă de cantonament, am început campionatul mai târziu, aşa că fizic mă simt bine. (Ai regăsit acea plăcere de a juca) Mereu am avut-o, mă bucur că aici o fac constant, 90 de minute în fiecare meci, am parte de încrederea antrenorului şi a coechipierilor, asta e important. Nu mă simt obosit deloc. E un drum uşor de făcut mereu când ştii că te întorci acasă, totul trece mai uşor, e un sentiment plăcut chiar şi pe zborul de mai multe ore.
(Cum i-ai regăsit pe băieţi, cum e atmosfera?) La fel ca ultima dată, toţi sunt fericiţi să joace pentru echipa naţională. Destul de concentraţi pentru că ne aşteaptă un meci important şi toată lumea e conştientă de asta. Toată lumea se gândeşte la meciul cu Turcia.
(Turcia vine cu o linie de mijloc agresivă. Suntem pregătiţi?) Da, avem şi timp să pregătim meciul, Mister ne va spune ce trebuie să facem, ne va da toate detaliile despre ei. Pe majoritatea îi cunoaştem şi noi pentru că ne place să ne uităm la fotbal. Suntem 26 de jucători şi oricare ar intra e pregătit să facă faţă unui astfel de meci.
“Vrem să facem o ţară întreagă mândră”
(Dacă trecem de Turcia, suntem la un pas de Mondial. E cel mai mare ‘dacă’ din cariera ta?) De când sunt la echipa naţională, şi nu doar eu, că suntem mai mulţi care au trecut prin preliminarii de Mondial, nu am fost nici măcar odată la baraj sau să fim aproape. Avem în faţă un astfel de meci, suntem conştienţi de importanţa lui. Nu ne gândim care meci va fi următorul. Ne gândim doar la acesta, să reuşim să trecem de el şi după vom vedea.
(Experienţa de la EURO 2024 vă face să vă doriţi să fiţi din nou la un turneu final?) Un Mondial e maximum pentru un jucător, ne dorim să ajungem să jucăm acolo. La fel de bine ştim că nu suntem o ţară care merge la Mondial constant. Au trecut foarte mulţi ani de când nu am mai fost acolo. Cu toţii ne dorim să facem o ţară întreagă fericită şi vom lăsa totul pe teren pentru a se întâmpla acest lucru.
(Care e promisiunea pe care o poţi face în numele echipei?) Suntem pregătiţi şi fiecare dintre noi va lăsa totul pentru a ieşit învingători. Dacă nu se va întâmpla, pentru că nimic nu e sigur în fotbal, orice detaliu contează, asta ar fi, să ieşim de pe teren fără regrete, să fim mulţumiţi de noi, de faptul că am lăsat totul acolo şi am făcut tot ce a depins de noi pentru a câştiga meciul”, a declarat Nicolae Stanciu, într-un interviu pentru FRF TV.
