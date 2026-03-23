Nicolae Stanciu, promisiune uriaşă înainte de Turcia – România: “Vom lăsa totul pe teren”. Ce a spus despre Mircea Lucescu

Nicolae Stanciu (32 de ani) a oferit un interviu înainte de Turcia – România, semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Căpitanul naţionalei le-a făcut o promisiune uriaşă fanilor, asigurându-i că fiecare jucător va da totul pentru a obţine victoria în meciul de joi, de la Istanbul.

Nicolae Stanciu nu se sperie de vedetele Turciei, fiind convins că “tricolorii” se pot impune. Mijlocaşul a dezvăluit că Mircea Lucescu le oferă jucătorilor săi fiecare detaliu despre adversari, pe care i-a pregătit între 2017 şi 2019.

Nicolae Stanciu a vorbit şi despre revenirea sa la naţională, el fiind absent de la ultimele două acţiuni ale “tricolorilor” din cauza unei accidentări. Mijlocaşul a transmis şi că forma sa fizică este una bună acum, în ciuda faptului că abia a început campionatul din China, acolo unde evoluează pentru Dalian Yingbo.

Întrebat despre o eventuală finală a barajului, Nicolae Stanciu nu a vrut să audă. El a subliniat că întreaga concentrare a “tricolorilor” este îndreptată doar către meciul de la Istanbul.

“(N.r. Cât de greu ţi-a fost să priveşte din tribună meciurile din toamnă ale naţionalei?) A fost destul de greu, pentru că am avut parte de acea accidentare, iar în toată cariera mea nu mi s-a mai întâmplat. Am jucat mereu, constant. A fost greu, dar la meciurile din octombrie am venit în cantonament, am fost la meci, m-am bucurat alături de băieţi. În noiembrie a fost greu de privit de la televizor, mai rău a fost rezultatul primului meci, ştiam prin ce trec băieţii, cât de mare e supărarea.