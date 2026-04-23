Trump vrea să înlocuiască Iran cu Italia la Mondial. A început deja demersurile la FIFA

Un emisar de top al președintelui american Donald Trump a cerut FIFA să înlocuiască Iranul cu Italia la viitoarea Cupă Mondială, relatează Financial Times.
Planul reprezintă o încercare de a repara relațiile dintre Trump și premierul Italiei, Giorgia Meloni, după ce cei doi s-au certat pe fondul criticilor lansate de președintele american la adresa Papei Leo XIV în legătură cu războiul din Iran, mai notează FT, citând surse.
„Confirm că i-am sugerat lui Trump și lui (președintele FIFA) Gianni Infantino ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială. Sunt italian de origine și ar fi un vis să văd Squadra Azzurra la un turneu găzduit de SUA. Cu patru titluri, au pedigree-ul necesar pentru a justifica includerea”, a declarat emisarul american Paolo Zampolli pentru FT.
Italia a suferit un eșec surprinzător în martie, ratând calificarea la Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv, după ce a pierdut cu 4-1 la loviturile de departajare în fața Bosniei și Herțegovinei, în finala barajului.
Iranul s-a calificat la a patra Cupă Mondială consecutivă anul trecut, dar după izbucnirea războiului a cerut FIFA să mute cele trei meciuri din grupă din SUA în Mexic.
Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat luna trecută, în timpul unei vizite la cantonamentul echipei Iranului din Turcia, că toate meciurile se vor disputa conform programului, oferind totodată sprijin echipei pentru pregătiri.
„Ne pregătim și facem aranjamente pentru Cupa Mondială, dar ne supunem deciziilor autorităților”, a declarat președintele federației iraniene de fotbal, Mehdi Taj, la un miting pro-guvernamental la Teheran. „Deocamdată, decizia este ca echipa națională să fie complet pregătită pentru Cupa Mondială.”, a mai spus el.
Decizia privind țara care ar înlocui Iranul, în cazul unei retrageri, aparține FIFA, care, conform Articolului 6 din regulamentul Cupei Mondiale, are libertatea de a invita orice națiune pentru a ocupa locul vacant.
