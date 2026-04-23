Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Trump vrea să înlocuiască Iran cu Italia la Mondial. A început deja demersurile la FIFA

Trump vrea să înlocuiască Iran cu Italia la Mondial. A început deja demersurile la FIFA

Radu Constantin Publicat: 23 aprilie 2026, 8:15

Trump vrea să înlocuiască Iran cu Italia la Mondial. A început deja demersurile la FIFA

Donald Trump şi Gianni Infantino - Profimedia Images

Un emisar de top al președintelui american Donald Trump a cerut FIFA să înlocuiască Iranul cu Italia la viitoarea Cupă Mondială, relatează Financial Times.

Planul reprezintă o încercare de a repara relațiile dintre Trump și premierul Italiei, Giorgia Meloni, după ce cei doi s-au certat pe fondul criticilor lansate de președintele american la adresa Papei Leo XIV în legătură cu războiul din Iran, mai notează FT, citând surse.

„Confirm că i-am sugerat lui Trump și lui (președintele FIFA) Gianni Infantino ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială. Sunt italian de origine și ar fi un vis să văd Squadra Azzurra la un turneu găzduit de SUA. Cu patru titluri, au pedigree-ul necesar pentru a justifica includerea”, a declarat emisarul american Paolo Zampolli pentru FT.

Italia a suferit un eșec surprinzător în martie, ratând calificarea la Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv, după ce a pierdut cu 4-1 la loviturile de departajare în fața Bosniei și Herțegovinei, în finala barajului.

Iranul s-a calificat la a patra Cupă Mondială consecutivă anul trecut, dar după izbucnirea războiului a cerut FIFA să mute cele trei meciuri din grupă din SUA în Mexic.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat luna trecută, în timpul unei vizite la cantonamentul echipei Iranului din Turcia, că toate meciurile se vor disputa conform programului, oferind totodată sprijin echipei pentru pregătiri.

„Ne pregătim și facem aranjamente pentru Cupa Mondială, dar ne supunem deciziilor autorităților”, a declarat președintele federației iraniene de fotbal, Mehdi Taj, la un miting pro-guvernamental la Teheran. „Deocamdată, decizia este ca echipa națională să fie complet pregătită pentru Cupa Mondială.”, a mai spus el.

Decizia privind țara care ar înlocui Iranul, în cazul unei retrageri, aparține FIFA, care, conform Articolului 6 din regulamentul Cupei Mondiale, are libertatea de a invita orice națiune pentru a ocupa locul vacant.

Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţieCe salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
Observator
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
Suspendarea permisului de conducere, noi condiții stabilite de către Ministerul de Interne. Când intră măsura în vigoare
Fanatik.ro
Suspendarea permisului de conducere, noi condiții stabilite de către Ministerul de Interne. Când intră măsura în vigoare
12:18

Pep Guardiola, cu gândul la titlu după ce Manchester City a depăşit-o pe Arsenal în fruntea Premier League: “Extraordinar”
12:11

Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30), în a doua semifinală de Cupa României. U Cluj aşteaptă învingătoarea în finală
11:59

Omul care a ascuns trofeul Cupei Mondiale într-o cutie de pantofi de frica naziștilor
11:54

S-a aflat ce antrenor italian este pe lista lui Gigi Becali. E un nume uriaş
11:47

Lando Norris şi Oscar Piastri, reacţii ferme despre posibila retragere a lui Max Verstappen din F1: “O mare pierdere”
11:36

De ce nu a mai fost numit Cristi Chivu selecționer al României. Mircea Lucescu a insistat pentru el
Vezi toate știrile
1 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 2 El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1 3 “Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata” 4 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 5 Chivu, răspuns de mare antrenor când a fost comparat cu Mourinho după nebunia din Cupă: “Sunt doar Cristian” 6 Ce surpriză: unde va ajunge Elias Charalambous după ce a refuzat-o pe FCSB
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”