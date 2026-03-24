Loţi Boloni, declaraţii tari înainte de Turcia – România: “Nu cunosc bine jucătorii”

Dan Roșu Publicat: 24 martie 2026, 14:32

Ladislau Boloni, înaintea unui meci - Sport Pictures

Ladislau Boloni (73 de ani) a dat cărţile pe faţă înainte de Turcia – România, semifinala barajului pentru World Cup 2026. Fostul selecţioner al României a fost întrebat care este principalul jucător al naţionalei lui Mircea Lucescu şi s-a ferit să ofere un răspuns.

Radu Drăguşin este cel mai bine cotat jucător, cu 20 de milioane de euro. Fundaşul lui Tottenham este urmat de fundaşul lui Rayo Vallecano, Andrei Raţiu, la 18 milioane de euro. Asta nu l-a convins însă pe Boloni.

“Niciunul (n.r. – care e principalul jucător al României?). Păi, în primul rând, nu-i cunosc suficient de bine, astfel încât să-mi dau cu părerea. Și, iarăși o să fiu critic și nu-mi doresc așa ceva, în momentul de față. Îmi pare foarte rău, dar n-a ieșit în evidență nici unul dintre ei.

Niciunul nu joacă într-un campionat de un nivel foarte, foarte ridicat, unde să dea și randament. Dar, atenție: asta nu înseamnă că nu putem avea o echipă puternică. Pur și simplu însă, nu vreau să nominalizez pe cineva ca fiind numărul 1″, a spus Boloni, citat de sport.ro.

Turcia – România e SOLD OUT

Potrivit transfermarkt.com, naţionala Turciei este cotată la aproximativ 517 milioane de euro, în timp ce lotul României este cotat la aproape 103 milioane de euro.

Partida se va disputa pe stadionul lui Beşiktaş, una care va fi plină. Peste 40.000 de fani vor fi prezenţi, dintre care 2.100 vor fi suporteri ai României.

“Un meci de mare importanță! Sunt sigur că Lucescu cunoaște absolut toate modalitățile prin care să forțeze și mai mult motivația jucătorilor. E un moment în care jucătorii trebuie să ‘vorbească’.

Turcia… OK, poate că lucrurile s-au schimbat puțin în privința acestei echipe. Dar, totuși, e un adversar care, de-a lungul istoriei, nu prea ne-a pus probleme. Sper ca nici de data aceasta nu va reuși.

Eu cred că atmosfera contează mai puțin. Jucătorii de echipa națională trebuie să fie obișnuiți să joace la fel și acasă, dar și afară. De fapt, să joci pe o atmosferă ostilă, ar trebui să fie o motivație în plus”, a mai spus Boloni.

