Loţi Boloni, declaraţii tari înainte de Turcia – România: “Nu cunosc bine jucătorii”

Ladislau Boloni (73 de ani) a dat cărţile pe faţă înainte de Turcia – România, semifinala barajului pentru World Cup 2026. Fostul selecţioner al României a fost întrebat care este principalul jucător al naţionalei lui Mircea Lucescu şi s-a ferit să ofere un răspuns.
Radu Drăguşin este cel mai bine cotat jucător, cu 20 de milioane de euro. Fundaşul lui Tottenham este urmat de fundaşul lui Rayo Vallecano, Andrei Raţiu, la 18 milioane de euro. Asta nu l-a convins însă pe Boloni.
Loţi Boloni, declaraţii tari înainte de Turcia – România
“Niciunul (n.r. – care e principalul jucător al României?). Păi, în primul rând, nu-i cunosc suficient de bine, astfel încât să-mi dau cu părerea. Și, iarăși o să fiu critic și nu-mi doresc așa ceva, în momentul de față. Îmi pare foarte rău, dar n-a ieșit în evidență nici unul dintre ei.
Niciunul nu joacă într-un campionat de un nivel foarte, foarte ridicat, unde să dea și randament. Dar, atenție: asta nu înseamnă că nu putem avea o echipă puternică. Pur și simplu însă, nu vreau să nominalizez pe cineva ca fiind numărul 1″, a spus Boloni, citat de sport.ro.
Turcia – România e SOLD OUT
Potrivit transfermarkt.com, naţionala Turciei este cotată la aproximativ 517 milioane de euro, în timp ce lotul României este cotat la aproape 103 milioane de euro.
Partida se va disputa pe stadionul lui Beşiktaş, una care va fi plină. Peste 40.000 de fani vor fi prezenţi, dintre care 2.100 vor fi suporteri ai României.
“Un meci de mare importanță! Sunt sigur că Lucescu cunoaște absolut toate modalitățile prin care să forțeze și mai mult motivația jucătorilor. E un moment în care jucătorii trebuie să ‘vorbească’.
Turcia… OK, poate că lucrurile s-au schimbat puțin în privința acestei echipe. Dar, totuși, e un adversar care, de-a lungul istoriei, nu prea ne-a pus probleme. Sper ca nici de data aceasta nu va reuși.
Eu cred că atmosfera contează mai puțin. Jucătorii de echipa națională trebuie să fie obișnuiți să joace la fel și acasă, dar și afară. De fapt, să joci pe o atmosferă ostilă, ar trebui să fie o motivație în plus”, a mai spus Boloni.
- Două momente geniale cu Mircea Lucescu în prim-plan! Turcii au dezvăluit totul înainte de barajul cu România
- Cel mai dur verdict înainte de Turcia – România: „În grupă am dovedit că nu am meritat să ne calificăm”
- Răsturnare de situație la națională. Decizia luată de Mircea Lucescu, după vestea primită despre Ionuț Radu
- Cum a fost „dat afară” de fani de la echipă jucătorul convocat în premieră de Mircea Lucescu la națională: „O situație specială”
- Cristi Borcea a nominalizat doi jucători care ar putea face diferența în meciul cu Turcia: „Prin cine altcineva?”