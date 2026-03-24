Loţi Boloni, declaraţii tari înainte de Turcia – România: “Nu cunosc bine jucătorii”

Ladislau Boloni (73 de ani) a dat cărţile pe faţă înainte de Turcia – România, semifinala barajului pentru World Cup 2026. Fostul selecţioner al României a fost întrebat care este principalul jucător al naţionalei lui Mircea Lucescu şi s-a ferit să ofere un răspuns.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Drăguşin este cel mai bine cotat jucător, cu 20 de milioane de euro. Fundaşul lui Tottenham este urmat de fundaşul lui Rayo Vallecano, Andrei Raţiu, la 18 milioane de euro. Asta nu l-a convins însă pe Boloni.

Loţi Boloni, declaraţii tari înainte de Turcia – România

“Niciunul (n.r. – care e principalul jucător al României?). Păi, în primul rând, nu-i cunosc suficient de bine, astfel încât să-mi dau cu părerea. Și, iarăși o să fiu critic și nu-mi doresc așa ceva, în momentul de față. Îmi pare foarte rău, dar n-a ieșit în evidență nici unul dintre ei.

Niciunul nu joacă într-un campionat de un nivel foarte, foarte ridicat, unde să dea și randament. Dar, atenție: asta nu înseamnă că nu putem avea o echipă puternică. Pur și simplu însă, nu vreau să nominalizez pe cineva ca fiind numărul 1″, a spus Boloni, citat de sport.ro.

Turcia – România e SOLD OUT

Potrivit transfermarkt.com, naţionala Turciei este cotată la aproximativ 517 milioane de euro, în timp ce lotul României este cotat la aproape 103 milioane de euro.