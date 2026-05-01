Ultimul penalty al Iugoslaviei: „Am fi jucat semifinala Mondialului și poate s-ar fi amânat războiul!”

Un penalty apărat în duelul dintre Iugoslavia şi Argentina, de la Campionatul Mondial 1990/ FIFA

Pe 30 iunie 1990, Iugoslavia a întâlnit Argentina în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Italia. Balcanicii au rămas în zece oameni încă din minutul 31, după eliminarea lui Refik Šabanadžović, dar au făcut un meci imens. Cu o echipă în care se regăseau nume precum Prosinecki, Dragan Stojković sau Savicevic, au rezistat 120 de minute fără să primească gol, numai că au pierdut apoi la loviturile de departajare.

Deși Diego Maradona a ratat de la punctul cu var, sud-americanii s-au impus cu 3-2. Faruk Hadžibegić a irosit penalty-ul decisiv pentru Iugoslavia, iar semnificația acelui moment de la Florența a depășit granițele sportive. În 2016, a apărut chiar o carte intitulată sugestiv „Ultimul penalty al Iugoslaviei”, sub semnătura jurnalistului Gigi Riva, volum care leagă, metaforic, acea execuție de căderea unei întregi națiuni.

„Dacă aș fi transformat penalty-ul, poate s-ar fi amânat războiul!”

Faruk Hadžibegić, bosniac de loc din Sarajevo, era un fundaș central solid și experimentat, care evolua în Franța, la Sochaux. În acea zi de 30 iunie 1990, a ezitat serios în momentul în care a fost desemnat să execute ultimul penalty în fața Argentinei. De fapt, nu a vrut să bată deloc, doar că antrenorul Ivica Osim a insistat.

Hadžibegić a executat în stânga portarului Sergio Goycochea, dar argentinianul l-a „ghicit” și a parat șutul. Ratarea și implicit eliminarea din competiție a echipei sale l-a marcat profund pe apărătorul iugoslav. „Dacă aș fi transformat acel penalty, am fi jucat semifinala Campionatului Mondial. Nu vreau să sune pretențios, dar cred că o calificare a noastră ar fi amânat războiul care a urmat”, spunea Faruk, în presa din Bosnia.

