Ionuț Radu încă speră să apere cu Turcia! Marți ajunge în cantonament

Sebastian Ujica Publicat: 23 martie 2026, 22:40

Ionuţ Radu, în Celta Vigo - Lyon / Profimedia

Accidentat la meciul dintre Celta – Alaves, scor 3-4, Ionuț Radu părea complet ieșit din calcule pentru partida cu Turcia de joi seară. Mircea Lucescu a convocat și înlocuitor pentru Radu, pe Laurențiu Popescu de la Craiova. Însă Radu nu este complet ieșit din cărți.

Marți ajunge în cantonament

Conform Digi Sport, Ionuț Radu vine marți în România și va merge direct la Mogoșoaia, dorind în continuare să joace în partida naționalei României cu Turcia. Radu le-a cerut celor de la FRF să facă tot posibilul, iar aceștia au luat bilet de avion pentru marți.

După ce va ajunge la Mogoșoaia, Radu va efectua mai multe teste medicale pentru a determina dacă poate intra pe teren cu Turcia. Lotul lui Mircea Lucescu va pleca miercuri spre Turcia.

Mircea Lucescu poate efectua schimbări în lotul pentru Turcia pe motive medicale. Însă revenirea lui Ionuț Radu în lot ar putea avea loc doar dacă FRF nu a anunțat deja că locul îi va fi luat de Popescu. Cel mai probabil ca FRF să aștepte testele medicale ale lui Radu înainte să ia decizia finală.

Mesajul lui Radu pentru fanii Celtei

Radu s-a lovit în minutul 61 al thriller-ului cu 7 goluri, însă a strâns din dinți și a rămas pe gazon până la final. După meci, Celta a confirmat că Radu s-a accidentat la gamba piciorului drept. El spune acum că așteaptă verdictul medicilor ca să vadă cât timp va lipsi de pe gazon.

„Nu există nimic de spus pentru a justifica căderea pe care am avut-o ieri, decât să ne cerem scuze și să lăsăm în urmă acest eșec. Vom transforma această frustrare în combustibilul care să ne împingă înainte în meciurile următoare!

În perioada următoare voi face investigații medicale pentru a afla amploarea accidentării din care trebuie să mă recuperez. Mulțumesc pentru mesajele de susținere!

Sempre Celta!” a scris portarul român pe contul său de Instagram.

