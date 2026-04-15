Verdict teribil pentru Ekitike, după accidentarea cu PSG. Nu mai joacă anul acesta şi ratează Campionatul Mondial

Atacantul celor de la FC Liverpool, Hugo Ekitike, a suferit o accidentare extrem de gravă la partida retur din sferturile UEFA Champions League dintre Liverpool și PSG. Atacantul francez nu doar că va rata Campionatul Mondial, însă are șanse minime să mai prindă un meci anul acesta după ce a suferit o ruptură la tendonul lui Ahile.

Perioada de recuperare minimă în cazul unei accidentări de acest tip este de 9 luni.

Ghinion incredibil pentru Ekitike

În minutul 30 al partidei cu PSG, la o fază absolut banală, Ekitike a căzut fără vreun adversar în jurul său. Imediat, atât coechipierii săi cât și jucătorii de la PSG s-au strâns în jurul atacantului francez, semn că era vorba despre o accidentare foarte gravă.

Verdictul venit în această dimineață este unul crunt: ruptură a tendonului lui Ahile, conform mai multor publicații din Franța precum L’Equipe, Le Parisien sau RMC Sport. Veste de coșmar atât pentru Liverpool, cât și pentru naționala Franței. Didier Deschamps l-a convocat la ultimele acțiuni ale naționalei și urma să fie unul dintre oamenii de bază din atacul vicecampioanei mondiale. A fost chiar titular în recentul amical cu Brazilia, încheiat cu scorul de 2-1.

Transferat vara trecută de la Eintracht Frankfurt, Ekitike a fost unul dintre cei mai buni jucători de la Liverpool în acest sezon. El a marcat 17 goluri și a dat 6 pase de gol în toate competițiile.