Verdict teribil pentru Ekitike, după accidentarea cu PSG. Nu mai joacă anul acesta şi ratează Campionatul Mondial

Sebastian Ujica Publicat: 15 aprilie 2026, 12:21

Verdict teribil pentru Ekitike, după accidentarea cu PSG. Nu mai joacă anul acesta şi ratează Campionatul Mondial

Hugo Ekitike a suferit o accidentare gravă la meciul dintre Liverpool și PSG / Getty Images

Atacantul celor de la FC Liverpool, Hugo Ekitike, a suferit o accidentare extrem de gravă la partida retur din sferturile UEFA Champions League dintre Liverpool și PSG. Atacantul francez nu doar că va rata Campionatul Mondial, însă are șanse minime să mai prindă un meci anul acesta după ce a suferit o ruptură la tendonul lui Ahile.

Perioada de recuperare minimă în cazul unei accidentări de acest tip este de 9 luni.

Ghinion incredibil pentru Ekitike

În minutul 30 al partidei cu PSG, la o fază absolut banală, Ekitike a căzut fără vreun adversar în jurul său. Imediat, atât coechipierii săi cât și jucătorii de la PSG s-au strâns în jurul atacantului francez, semn că era vorba despre o accidentare foarte gravă.

Verdictul venit în această dimineață este unul crunt: ruptură a tendonului lui Ahile, conform mai multor publicații din Franța precum L’Equipe, Le Parisien sau RMC Sport. Veste de coșmar atât pentru Liverpool, cât și pentru naționala Franței. Didier Deschamps l-a convocat la ultimele acțiuni ale naționalei și urma să fie unul dintre oamenii de bază din atacul vicecampioanei mondiale. A fost chiar titular în recentul amical cu Brazilia, încheiat cu scorul de 2-1.

Transferat vara trecută de la Eintracht Frankfurt, Ekitike a fost unul dintre cei mai buni jucători de la Liverpool în acest sezon. El a marcat 17 goluri și a dat 6 pase de gol în toate competițiile.

Scenarii înainte de votul PSD privind ieșirea de la guvernare. "Grindeanu și Bolojan au nevoie unul de altul"Scenarii înainte de votul PSD privind ieșirea de la guvernare. "Grindeanu și Bolojan au nevoie unul de altul"
Reușește "U" Cluj să câștige titlul în Liga 1?
Citește și:
BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor
Observator
BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor
Cât costă, de fapt, să vezi semifinala UCL de la Paris. Transport, cazare și bilete la meci. PSG își așteaptă adversara – Bayern Munchen sau Real Madrid
Fanatik.ro
Cât costă, de fapt, să vezi semifinala UCL de la Paris. Transport, cazare și bilete la meci. PSG își așteaptă adversara – Bayern Munchen sau Real Madrid
15:39

„Am fost un pic dezamăgit” Confesiunea lui Edi Iordănescu, după ratarea calificării la Mondial
14:58

Leo Messi, dat în judecată pentru fraudă. Proces de milioane de dolari
14:58

Florentino Perez, cu zâmbetul pe buze înainte de Bayern Munchen – Real Madrid: “Pentru asta suntem aici”
14:39

Cornel Dinu, atac fără milă după ratarea prezenţei la Campionatul Mondial: “Limitat ca jucător şi ca antrenor”
14:37

“Au dat cu tămâie în vestiar”. Oficialii de la Rapid, surprinşi de ce se întâmplă la U Cluj: “Toată echipa stă-n biserică”
14:30

Ioan Ovidiu Sabău, propunere surpriză pentru echipa naţională: “Se vorbeşte foarte puţin. E unul dintre cei mai importanţi”
Vezi toate știrile
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj 3 Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali 4 A venit răspunsul de la UEFA, după plângerea depusă de Barcelona la adresa lui Istvan Kovacs 5 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 6 Reacția lui Gică Popescu după ce Marica s-a plâns că nu a fost consultat în numirea lui Stoican
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”