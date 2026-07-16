„Zero”. Jude Bellingham a explicat totul, după tensiunile uriaşe cu Lionel Messi din Anglia – Argentina 1-2

Jude Bellingham a oferit prima reacţie, după ce Anglia a fost învinsă de Argentina, scor 1-2, în semifinalele Campionatului Mondial. Englezii au ratat şansa de a juca prima finală mondială după o pauză de 60 de ani, urmând să înfrunte Franţa în finala „mică”. Partida va fi în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Jude Bellingham a fost un car de nervi în meciul disputat cu Argentina, la Atlanta. În prima repriză a partidei, starul englez a fost surprins purtând un dialog aprins cu Lionel Messi.

Jude Bellingham a explicat totul, după tensiunile uriaşe cu Lionel Mess din Anglia – Argentina 1-2

Jude Bellingham a dezvăluit că nu s-a întâmplat nimic între el şi Lionel Messi, mărturisind că întregul dialog de pe teren a pornit de la un fault. Acesta s-a declarat recunoscător pentru faptul că a putut să-l înfrunte pe starul sud-americanilor.

„Zero probleme cu Messi. Vorbeam despre un fault. N-a fost nimic ieșit din comun. Sunt convins că toată lumea va face din asta un mare caz, dar, de fapt, n-a fost nimic. A fost un privilegiu, pentru mine, să-l înfrunt pe Leo”, a declarat Jude Bellingham, la finalul partidei, conform lui Fabrizio Romano.

Jude Bellingham s-a declarat şi extrem de dezamăgit de eşecul suferit de naţionala sa. Acesta îşi dorea să ajungă în marea finală de la New York şi englezii să lupte pentru al doilea titlu mondial din istorie, după cel din 1966.