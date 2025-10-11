Zlatan Ibrahimovic a numit cei mai buni 3 fotbaliști din istorie! Cristiano Ronaldo nu este pe listă - Antena Sport

Zlatan Ibrahimovic a fost unul dintre atacanții de elită ai fotbalului mondial, asta deși în cariera sa nu a câștigat niciodată trofeul UEFA Champions League. ”Ibracadabra” nu a obținut mari performanțe nici cu naționala Suediei, dar chiar și așa, cifrele sale sunt remarcabile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-un interviu oferit presei din Italia, acesta a alcătuit un top al celor mai buni trei fotbaliști din istorie. În mod surprinzător, suedezul nu l-a enumerat și pe Cristiano Ronaldo, jucător care încă activează chiar și la vârsta de 40 de ani.

Zlatan Ibrahimovic s-a nominalizat singur când a fost întrebat de cei mai buni fotbaliști din istorie

În era fotbalului modern, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au ținut steagul sus, având cifre ireale de la sezon la sezon. Cei doi au ridicat ștacheta la nivel de statistici și au fost dintotdeauna într-o altă lume față de fotbaliștii cu care au fost contemporani și nu numai.

Zlatan Ibrahimovic a primit propunerea de a-i nominaliza pe cei mai buni trei fotbaliști din istorie, însă starul trecut pe la AC Milan și Paris Saint Germain nu a avut loc și pentru legendarul atacant portughez.

„(nr. un top 3 al fotbaliștilor?) Zlatan, Ibra și Ibrahimovic. (n.r. Fără tine, care sunt cei mai buni fotbaliști din istorie?) Ronaldo, Fenomenul, era fotbalul. Când te uiți la anumiți jucători și a doua zi intri pe teren încercând să reproduci ce au făcut ei, atunci știi că sunt jucători speciali.