Italienii, critici cu Cristi Chivu. Taxat în Gazzeta dello Sport: "Nu a fost un Inter strălucitor" - Antena Sport

Echipa italiană Inter Milano, condusă de Cristian Chivu, a dispus duminică, în deplasare, scor 2-0, de formaţia Pisa, în etapa a 13-a din Serie A.
A fost 0-0 la pauză pe stadionul Romeo Anconetani, într-o primă repriză echilibrată. În partea secundă, Chivu a avut un moment de inspiraţie, l-a aruncat în luptă pe Pio Esposito, în minutul 67, iar acesta a oferit pasa decisivă din care Lautaro Martinez a deblocat tabela, două minute mai târziu. În minutul 83 Barella a şutat din lateral, mingea a ajuns în faţa porţii şi Lautaro Martinez a reuşit dubla, stabilind scorul final, Pisa – Inter Milano 0-2. Totuşi, italienii au avut câteva critici la adresa echipei pregătite de Cristi Chivu. “Nu a fost un Inter strălucitor. Timp de o repriză şi jumătate băieţii lui Chivu s-au chinuit să deschidă linia de cinci a Pisei”, a scris Gazzetta dello Sport.
Italienii de la Tuttomercatoweb i-au dat nota 7 lui Cristi Chivu după meciul cu Pisa și au remarcat schimbările făcute de antrenorul român. Ei au fost laudativi la adresa românukui. A fost descris drept un antrenor ”inteligent”, grație mutărilor făcute pe parcursul jocului.
