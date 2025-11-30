Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Italienii, critici cu Cristi Chivu. Taxat în Gazzeta dello Sport: "Nu a fost un Inter strălucitor" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Italienii, critici cu Cristi Chivu. Taxat în Gazzeta dello Sport: “Nu a fost un Inter strălucitor”

Italienii, critici cu Cristi Chivu. Taxat în Gazzeta dello Sport: “Nu a fost un Inter strălucitor”

Radu Constantin Publicat: 30 noiembrie 2025, 18:33

Comentarii
Italienii, critici cu Cristi Chivu. Taxat în Gazzeta dello Sport: Nu a fost un Inter strălucitor

Cristi Chivu, pe banca lui Inter / Profimedia Images

Echipa italiană Inter Milano, condusă de Cristian Chivu, a dispus duminică, în deplasare, scor 2-0, de formaţia Pisa, în etapa a 13-a din Serie A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost 0-0 la pauză pe stadionul Romeo Anconetani, într-o primă repriză echilibrată. În partea secundă, Chivu a avut un moment de inspiraţie, l-a aruncat în luptă pe Pio Esposito, în minutul 67, iar acesta a oferit pasa decisivă din care Lautaro Martinez a deblocat tabela, două minute mai târziu. În minutul 83 Barella a şutat din lateral, mingea a ajuns în faţa porţii şi Lautaro Martinez a reuşit dubla, stabilind scorul final, Pisa – Inter Milano 0-2. Totuşi, italienii au avut câteva critici la adresa echipei pregătite de Cristi Chivu. “Nu a fost un Inter strălucitor. Timp de o repriză şi jumătate băieţii lui Chivu s-au chinuit să deschidă linia de cinci a Pisei”, a scris Gazzetta dello Sport.

Italienii de la Tuttomercatoweb i-au dat nota 7 lui Cristi Chivu după meciul cu Pisa și au remarcat schimbările făcute de antrenorul român. Ei au fost laudativi la adresa românukui. A fost descris drept un antrenor ”inteligent”, grație mutărilor făcute pe parcursul jocului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg
Observator
Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg
Câți bani a încasat Ronaldinho pentru meciul demonstrativ de la Iași! Suma uriașă scoasă din conturi de organizatori
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ronaldinho pentru meciul demonstrativ de la Iași! Suma uriașă scoasă din conturi de organizatori
20:20
S-a rupt Bîrligea! Riscă să nu joace cu Dinamo, anunţul lui Elias Charalambous
20:08
Cristi Chivu a tranşat conflictul cu Lautaro: “Eu iau decizii”
20:05
Video“Pare că Antonelli s-a dat la o parte şi l-a lăsat să treacă pe Norris!” Acuze incredibile dinspre Red Bull
19:50
Norris, Verstappen şi Piastri luptă pentru titlul mondial, înainte de MP de la Abu Dhabi. Toate scenariile
19:37
FC Botoşani, de neoprit. Victorie şi cu Unirea Slobozia
19:29
VIDEOMax Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar! Cursă în 3 pentru titlul mondial, care se va decide în Abu Dhabi
Vezi toate știrile
1 FotoAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul 2 Patronul cu care Mircea Lucescu a făcut istorie cumpără un club din Liga 1. “Discuţii avansate” 3 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu din Qatar. Cursa e duminică de la 18:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY) 4 Marea companie din România care i-a adus lui Cristi Borcea “300 de milioane de euro”. Afaceristul a recunoscut 5 “Asta mi-a spus” Decizia lui Nicolae Stanciu în privinţa viitorului său! 6 Salariul incredibil pe care românul Cristi Chivu îl are la Inter. Ce bani au Mircea Lucescu şi Cosmin Olăroiu
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând