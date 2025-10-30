Ce ofertă a refuzat Victor Piţurcă. Echipele pe care vrea să le antreneze: "Nu vrea altceva" - Antena Sport

Eugen Neagoe a dezvăluit ce ofertă a refuzat Victor Piţurcă. Fostul selecţioner e liber de contract din iarna lui 2020, atunci când se despărţea de Universitatea Craiova.

“Piţi” nu a dus însă lipsă de oferte. Eugen Neagoe l-a dat de gol pe fostul selecţioner şi a dezvăluit că a fost dorit pe banca celor de la Zamalek.

Ce ofertă a refuzat Victor Piţurcă

Victor Piţurcă a refuzat imediat oferta primită din partea clubului din Egipt. Eugen Neagoe a dezvăluit că fostul selecţioner s-ar întoarce pe bancă dacă ar fi ofertat de Al Hilal, Al Ittihad sau Al Nassr, formaţii de top din zona Golfului.

“Nu vrea să antreneze decât Al Hilal, Al Ittihad, Al Nassr prin Arabia Saudită. A avut oferte multe… Dar nu vrea altceva. Știu că a avut de la Zamalek din Egipt și n-a vrut să meargă”, a declarat Eugen Neagoe, conform gsp.ro.

Recent, Victor Piţurcă a dezvăluit faptul că ar fi dispus să revină chiar şi în fotbalul românesc. “Piţi” s-a declarat dispus să o antreneze pe CSA Steaua, în cazul în care situaţia de la echipa din Ghencea s-ar schimba şi ar primi dreptul de promovare.