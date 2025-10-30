Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce ofertă a refuzat Victor Piţurcă. Echipele pe care vrea să le antreneze: "Nu vrea altceva" - Antena Sport

Home | Fotbal | Ce ofertă a refuzat Victor Piţurcă. Echipele pe care vrea să le antreneze: “Nu vrea altceva”

Ce ofertă a refuzat Victor Piţurcă. Echipele pe care vrea să le antreneze: “Nu vrea altceva”

Publicat: 30 octombrie 2025, 13:04

Comentarii
Ce ofertă a refuzat Victor Piţurcă. Echipele pe care vrea să le antreneze: Nu vrea altceva

Victor Piţurcă, în timpul unui interviu - Sport Pictures

Eugen Neagoe a dezvăluit ce ofertă a refuzat Victor Piţurcă. Fostul selecţioner e liber de contract din iarna lui 2020, atunci când se despărţea de Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Piţi” nu a dus însă lipsă de oferte. Eugen Neagoe l-a dat de gol pe fostul selecţioner şi a dezvăluit că a fost dorit pe banca celor de la Zamalek.

Ce ofertă a refuzat Victor Piţurcă

Victor Piţurcă a refuzat imediat oferta primită din partea clubului din Egipt. Eugen Neagoe a dezvăluit că fostul selecţioner s-ar întoarce pe bancă dacă ar fi ofertat de Al Hilal, Al Ittihad sau Al Nassr, formaţii de top din zona Golfului.

“Nu vrea să antreneze decât Al Hilal, Al Ittihad, Al Nassr prin Arabia Saudită. A avut oferte multe… Dar nu vrea altceva. Știu că a avut de la Zamalek din Egipt și n-a vrut să meargă”, a declarat Eugen Neagoe, conform gsp.ro.

Recent, Victor Piţurcă a dezvăluit faptul că ar fi dispus să revină chiar şi în fotbalul românesc. “Piţi” s-a declarat dispus să o antreneze pe CSA Steaua, în cazul în care situaţia de la echipa din Ghencea s-ar schimba şi ar primi dreptul de promovare.

Reclamă
Reclamă

“Depinde cine vine, depinde ce-și dorește respectivul sau respectivii investitori. Dacă ar fi să mai revin în fotbal, aș reveni la Steaua București, când vine vorba de România”, spunea Victor Piţurcă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Deputat UDMR, discurs halucinant în Parlament. A cerut autonomia Ţinutului Secuiesc: Nu noi trebuie să plecăm
Observator
Deputat UDMR, discurs halucinant în Parlament. A cerut autonomia Ţinutului Secuiesc: Nu noi trebuie să plecăm
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus
Fanatik.ro
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus
17:26
Afacerea care îi aduce lui Florin Tănase 15 milioane de euro. Mitică Dragomir l-a dat de gol: “Stă pe cai mari”
17:25
Victor Pițurcă îl susține pe Mirel Rădoi în scandalul de la Craiova: „E ușor de plecat”
17:16
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 30 octombrie
17:13
Anunţul lui Victor Piţurcă despre promovarea Stelei în Liga 1!
17:00
CSC Dumbrăviţa – Rapid LIVE TEXT (21:00), în grupele Cupei României. Programul complet al zilei de joi
16:53
Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…”
Vezi toate știrile
1 Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi” 2 EXCLUSIVIoan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” 3 Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu 4 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 5 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 6 Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”