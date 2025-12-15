Andrei Nicolescu a anunţat două reveniri spectaculoase în tabăra "câinilor": "Vor fi în lot" - Antena Sport

Alex Musi (21 de ani) era dat în afara lotului până la încheierea anului, dar preşedintele executiv al “câinilor”, Andrei Nicolescu (41 de ani), a anunţat că atât el, cât şi Mamoudou Karamoko (26 de ani) ar putea fi disponibili pentru ultima partidă a lui Dinamo din acest an, cu UTA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

UTA – Dinamo se dispută sâmbătă, de la ora 20:00, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Musi şi Karamoko ar putea fi în lot la meciul cu UTA

“Karamoko încă simte ceva. RMN-ul a ieșit neconcludent, așa că nu am vrut să riscăm, dar el se antrenează. (n.r.: Au apărut zvonuri că ar fi ceva între el și Kopic) Nu, sunt doar speculații.

El a simțit ceva pe hamstring (n.r.: întindere la coapsă), a avut o mică leziune, la RMN a ieșit puțin neconcludent și pentru că nu era momentul să forțăm, la fel cum am decis și cu Musi, am ales să mai avem câteva zile pentru recuperare.

Este vorba doar de procesul de recuperare pe care nu am vrut să-l grăbim. Cred că atât Karamoko, cât și Musi vor fi în lot pentru ultimul meci din acest an”, a declarat Andrei Nicolescu pentru fanatik.ro.