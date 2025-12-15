Andrei Nicolescu a anunţat două reveniri spectaculoase în tabăra "câinilor": "Vor fi în lot" - Antena Sport

Alex Musi (21 de ani) era dat în afara lotului până la încheierea anului, dar preşedintele executiv al “câinilor”, Andrei Nicolescu (41 de ani), a anunţat că atât el, cât şi Mamoudou Karamoko (26 de ani) ar putea fi disponibili pentru ultima partidă a lui Dinamo din acest an, cu UTA.
UTA – Dinamo se dispută sâmbătă, de la ora 20:00, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Musi şi Karamoko ar putea fi în lot la meciul cu UTA
“Karamoko încă simte ceva. RMN-ul a ieșit neconcludent, așa că nu am vrut să riscăm, dar el se antrenează. (n.r.: Au apărut zvonuri că ar fi ceva între el și Kopic) Nu, sunt doar speculații.
El a simțit ceva pe hamstring (n.r.: întindere la coapsă), a avut o mică leziune, la RMN a ieșit puțin neconcludent și pentru că nu era momentul să forțăm, la fel cum am decis și cu Musi, am ales să mai avem câteva zile pentru recuperare.
Este vorba doar de procesul de recuperare pe care nu am vrut să-l grăbim. Cred că atât Karamoko, cât și Musi vor fi în lot pentru ultimul meci din acest an”, a declarat Andrei Nicolescu pentru fanatik.ro.
Dinamo a urcat pe locul 2 în Liga 1 după victoria cu Metaloglobus
Fără Musi şi Karamoko, Dinamo a “spulberat-o” pe “lanterna” Metaloglobus, învingând-o cu 4-0. Kopic a apelat iar la o improvizaţie în centrul atacului, folosindu-l acolo pe Alberto Soro (26 de ani). Soro a evoluat în acea poziţie şi în derby-ul cu FCSB, încheiat cu scorul de 1-1. Chiar Soro a deschis scorul cu Metaloglobus, în minutul 24. Cristi Mihai a majorat avantajul “câinilor” în minutul 68. Intrat în minutul 67 pe teren, în locul lui Milanov, Stipe Perica a înscris cu capul în minutul 76. Cătălin Cîrjan a închis tabela în minutul 90+2, după ce a luat o fază pe cont propriu şi a finalizat-o superb.
În urma acestei victorii fără drept de apel, Dinamo a urcat pe locul 2 în Liga 1, cu 38 de puncte, la egalitate cu FC Botoşani. Liderul Rapid a pierdut acasă, 0-2, cu Oţelul şi are un singur punct deasupra lui Dinamo şi Botoşani.
- Unirea Slobozia – FCSB 0-0. Roş-albaştrii continuă lupta pentru play-off
- Situaţie uluitoare pentru FCSB la meciul cu Unirea Slobozia, foarte important în lupta pentru play-off!
- Farul Constanța – UTA 1-1. Vînă a deschis scorul cu un gol superb, Costache a egalat! Cum arată clasamentul
- “Ceilalți să joace cu frică împotriva lui Dinamo!”. Un fost jucător al “câinilor”, încântat de echipa lui Kopic
- Florin Cernat n-a avut niciun dubiu și prezis viitorul FCSB-ului: “Se întâmplă momente de genul”