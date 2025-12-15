Florin Cernat n-a avut niciun dubiu și prezis viitorul FCSB-ului: "Se întâmplă momente de genul" - Antena Sport

Închide meniul
Florin Cernat n-a avut niciun dubiu și prezis viitorul FCSB-ului: “Se întâmplă momente de genul”

Andrei Nicolae Publicat: 15 decembrie 2025, 17:22

Florin Cernat, prezent la un meci / Sport Pictures

Florin Cernat, noul director sportiv de la FCSB, a vorbit într-un interviu despre situația clubului, care după 19 etape jucate în Liga 1 nu se află pe loc de play-off. Oficialul venit acum aproape o lună de la FC Voluntari este convins că echipa se va redresa și că este normal ca un club să aibă și momente de genul.

FCSB a avut un start dezastruos de sezon în Liga 1, însă formația patronată de Gigi Becali a început ușor ușor să se apropie de locurile de play-off odată cu ultimele rezultate. Cu un meci mai puțin jucat, roș-albaștrii se află la cinci puncte de ocupanta locului 6, Oțelul Galați, iar ecartul se poate micșora la -2 după duelul cu Unirea Slobozia din această seară.

Florin Cernat are încredere în FCSB

Înainte de meciul contra ialomițenilor, Florin Cernat a vorbit despre echipa la care a devenit director sportiv în luna noiembrie. Fostul fotbalist a abordat situația de la noua sa echipă extrem de relaxat și s-a arătat convins că FCSB își va reveni.

După doi ani foarte foarte buni, în cariera unei echipe se întâmplă momente de genul. Nu e nimeni perfect și era normal să apară un asemenea moment.

Eu cred că în viitorul apropiat o să avem o altă față și am încredere în toți băieții. Avem un lot foarte bun și foarte echilibrat“, a spus Cernat într-un interviu acordat pentru Sport Content EAD, citat de gsp.ro.

FCSB mai are două meciuri de disputat în anul 2025, ambele în Liga 1, cu Unirea Slobozia și cu Rapid.

