"Cum putem uita cel mai mare scandal din istorie?". Florentino Perez, un nou atac dur către Barcelona - Antena Sport

Preşedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a cerut dreptate în cazul “Negreira”, în timpul conferinţei de presă de Crăciun, exprimându-şi dezaprobarea faţă de inacţiunea La Liga şi a Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF), despre care a afirmat că “au obligaţia de a proteja integritatea fotbalului”, scrie EFE.
“Crăciunul este un moment de reflecţie, iar cea mai mare preocupare a lui Real Madrid este situaţia arbitrajului. Este extrem de gravă, mai ales în cazul Negreira, care persistă de aproape două decenii. Justiţia este necesară. Este complet de neînţeles că instituţiile ne-au abandonat“, a declarat el într-un discurs rostit în pavilionul de baschet Real Madrid City, potrivit agerpres.ro.
Perez: “Cum putem uita cel mai mare scandal din istoria fotbalului?”
“Cum este posibil ca preşedintele asociaţiei arbitrilor să ne ceară să uităm? Cum putem uita cel mai mare scandal din istoria fotbalului? Cum se pot comporta RFEF şi LaLiga în acest fel? Au datoria de a proteja integritatea“, a adăugat el.
În ceea ce a fost probabil cel mai dur discurs de Crăciun din cele două mandate ale lui Florentino Perez ca preşedinte al lui Real Madrid, el a insistat asupra rapoartelor pentru care Barcelona a plătit, lansând un mesaj pe care l-a transmis la Adunarea Generală.
“Cazul Negreira este cel mai grav din fotbalul actual. Ştim că s-au plătit peste 8 milioane de euro pentru rapoarte tehnice despre arbitri şi, pe deasupra, antrenorii nici măcar nu le-au primit. Cine poate crede că aceste rapoarte au fost plătite când antrenorii nici măcar nu ştiau de existenţa lor? Este nevoie de o schimbare radicală“, a spus el.
Toate detaliile cazului “Negreira”
Clubul de fotbal FC Barcelona, mai mulţi foşti oficiali ai săi şi Jose Maria Enriquez Negreira, fost responsabil al arbitrajului, au fost puşi sub acuzare, cu doi ani în urmă, de justiţia spaniolă pentru “corupţie”, “abuz de încredere” şi “fals în înscrisuri comerciale” în cazul plăţilor suspecte ale clubului catalan către Negreira.
Pe 17 februarie 2023, ziarul El Mundo a dezvăluit că FC Barcelona a plătit peste 6 milioane de euro între 2001 şi 2018 companiei Dasnil 95, deţinută de Jose Maria Enriquez Negreira, fostul vicepreşedinte al CTA între 1994 şi 2018, pentru a consilia clubul în probleme de arbitraj.
În martie acest an, Negreira a ales să păstreze tăcerea în timpul înfăţişării sale în instanţă, în acest caz. Surse judiciare au indicat atunci că bărbatul în vârstă de 78 de ani şi-a exercitat dreptul de a nu depune mărturie în timpul unei scurte înfăţişări în faţa tribunalului corecţional din Barcelona, după ce a fost citat de judecătorul de instrucţie Joaquin Aguirre.
Prima citaţie a lui Negreira era programată pentru februarie 2025, dar a fost amânată de două ori la cererea apărării sale, care susţinea că nu a putut depune mărturie din cauza unei probleme de demenţă. Justiţia anchetează plăţile efectuate de FC Barcelona societăţilor lui Negreira, care a deţinut funcţia de vicepreşedinte al Comisiei de arbitri timp de 25 ani, pentru a afla dacă acestea au influenţat competiţia într-un fel sau altul.
Clubul catalan, actualul preşedinte Joan Laporta şi cei doi predecesori ai săi, Sandro Rosell şi Josep Maria Bartomeu, sunt inculpaţi în acest caz.
