"Cum putem uita cel mai mare scandal din istorie?". Florentino Perez, un nou atac dur către Barcelona - Antena Sport

Preşedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a cerut dreptate în cazul “Negreira”, în timpul conferinţei de presă de Crăciun, exprimându-şi dezaprobarea faţă de inacţiunea La Liga şi a Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF), despre care a afirmat că “au obligaţia de a proteja integritatea fotbalului”, scrie EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Crăciunul este un moment de reflecţie, iar cea mai mare preocupare a lui Real Madrid este situaţia arbitrajului. Este extrem de gravă, mai ales în cazul Negreira, care persistă de aproape două decenii. Justiţia este necesară. Este complet de neînţeles că instituţiile ne-au abandonat“, a declarat el într-un discurs rostit în pavilionul de baschet Real Madrid City, potrivit agerpres.ro.

Perez: “Cum putem uita cel mai mare scandal din istoria fotbalului?”

“Cum este posibil ca preşedintele asociaţiei arbitrilor să ne ceară să uităm? Cum putem uita cel mai mare scandal din istoria fotbalului? Cum se pot comporta RFEF şi LaLiga în acest fel? Au datoria de a proteja integritatea“, a adăugat el.

În ceea ce a fost probabil cel mai dur discurs de Crăciun din cele două mandate ale lui Florentino Perez ca preşedinte al lui Real Madrid, el a insistat asupra rapoartelor pentru care Barcelona a plătit, lansând un mesaj pe care l-a transmis la Adunarea Generală.

“Cazul Negreira este cel mai grav din fotbalul actual. Ştim că s-au plătit peste 8 milioane de euro pentru rapoarte tehnice despre arbitri şi, pe deasupra, antrenorii nici măcar nu le-au primit. Cine poate crede că aceste rapoarte au fost plătite când antrenorii nici măcar nu ştiau de existenţa lor? Este nevoie de o schimbare radicală“, a spus el.