Ce s-a auzit în sală în momentul în care Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur. Reacţia starului lui PSG - Antena Sport

Ousmane Dembele a câştigat lupta cu Lamine Yamal pentru Balonul de Aur din acest an, iar atacantul francez a primit premiul chiar la Paris, din mâinile uriaşului Ronaldinho.
În momentul în care campionul mondial de 28 de ani a ajuns pe scenă, fanii francezi aflaţi la théâtre du Chatelet au oferit un moment pe care Ousmane Dembele cu siguranţă că nu îl va uita niciodată.
Fanii aflaţi în sală au început să cânte în momentul în care Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Dembele a pupat trofeu şi l-a ridicat spre cei din sală, moment în care fanii au început să cânte “Dembele e Balon de Aur”. Fostul fotbalist al Barcelonei a aplaudat, fiind vizibil emoţionat.
Dembele l-a devansat pe starul Barcelonei, Lamine Yamal, iar pe locul trei s-a clasat Vitinha (PSG).
Dembélé devine al şaselea laureat francez al Balonului de Aur, după Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) şi Karim Benzema (2022).
„Este extraordinar ceea ce trăiesc. A fost un an incredibil cu Paris Saint-Germain. Sunt puţin stresat, nu este uşor (îşi pierde cuvintele). Este extraordinar că Ronaldinho îmi înmânează acest titlu. Mulţumesc PSG-ului care m-a adus aici în 2023, preşedintelui său, întregii echipe şi întregului club. Este o familie incredibilă.
Preşedintele Nasser este ca un tată pentru mine. Staff-ul a fost excepţional. Luis Enrique a fost, de asemenea, ca un tată pentru mine pe tot parcursul carierei mele, chiar dacă aceasta nu s-a încheiat încă. Mulţumesc colegilor mei. Echipa a câştigat acest trofeu individual”, a declarat Dembele.
