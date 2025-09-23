Ce s-a auzit în sală în momentul în care Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur. Reacţia starului lui PSG - Antena Sport

Ousmane Dembele a câştigat lupta cu Lamine Yamal pentru Balonul de Aur din acest an, iar atacantul francez a primit premiul chiar la Paris, din mâinile uriaşului Ronaldinho.

În momentul în care campionul mondial de 28 de ani a ajuns pe scenă, fanii francezi aflaţi la théâtre du Chatelet au oferit un moment pe care Ousmane Dembele cu siguranţă că nu îl va uita niciodată.

Fanii aflaţi în sală au început să cânte în momentul în care Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur

Dembele a pupat trofeu şi l-a ridicat spre cei din sală, moment în care fanii au început să cânte “Dembele e Balon de Aur”. Fostul fotbalist al Barcelonei a aplaudat, fiind vizibil emoţionat.

Dembele l-a devansat pe starul Barcelonei, Lamine Yamal, iar pe locul trei s-a clasat Vitinha (PSG).

Dembélé devine al şaselea laureat francez al Balonului de Aur, după Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) şi Karim Benzema (2022).