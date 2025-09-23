Cea mai dură reacţie după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: "Înainte erau zei cei care aveau trofeul. Azi e Dembele" - Antena Sport

Ciprian Marica a avut o reacţie dură după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur. Fostul internaţional român susţine că francezul nu are un nume destul de mare pentru a pune mâna pe râvnitul trofeu.

Atacantul de 28 de ani a reuşit tripla campionat-cupă-Liga Campionilor cu PSG, a marcat 35 de goluri şi a oferit 16 pase decisive. Chiar şi aşa, Marica nu crede că merita acest trofeu.

Ciprian Marica, mesaj dur după decernarea Balonului de Aur

“Nu ştiu cum o vedeţi voi, dar Dembele câştigă Balonul de Aur. Nu mai e nici Balonul de Aur ce era. Înainte erau zei cei care aveau Balon de Aur. Astăzi…Dembele”, a spus Ciprian Marica, pe Instagram.

Dembele l-a devansat pe starul Barcelonei, Lamine Yamal, iar pe locul trei s-a clasat Vitinha (PSG). Dembele a devenit al şaselea laureat francez al Balonului de Aur, după Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) şi Karim Benzema (2022).

„Este extraordinar ceea ce trăiesc. A fost un an incredibil cu Paris Saint-Germain. Sunt puţin stresat, nu este uşor (îşi pierde cuvintele). Este extraordinar că Ronaldinho îmi înmânează acest titlu. Mulţumesc PSG-ului care m-a adus aici în 2023, preşedintelui său, întregii echipe şi întregului club. Este o familie incredibilă.