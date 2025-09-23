Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cea mai dură reacţie după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: "Înainte erau zei cei care aveau trofeul. Azi e Dembele" - Antena Sport

Home | Fotbal | Cea mai dură reacţie după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: “Înainte erau zei cei care aveau trofeul. Azi e Dembele”

Cea mai dură reacţie după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: “Înainte erau zei cei care aveau trofeul. Azi e Dembele”

Publicat: 23 septembrie 2025, 12:39

Comentarii
Cea mai dură reacţie după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: Înainte erau zei cei care aveau trofeul. Azi e Dembele

Ousmane Dembele cu Balonul de Aur - Profimedia Images

Ciprian Marica a avut o reacţie dură după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur. Fostul internaţional român susţine că francezul nu are un nume destul de mare pentru a pune mâna pe râvnitul trofeu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul de 28 de ani a reuşit tripla campionat-cupă-Liga Campionilor cu PSG, a marcat 35 de goluri şi a oferit 16 pase decisive. Chiar şi aşa, Marica nu crede că merita acest trofeu.

Ciprian Marica, mesaj dur după decernarea Balonului de Aur

“Nu ştiu cum o vedeţi voi, dar Dembele câştigă Balonul de Aur. Nu mai e nici Balonul de Aur ce era. Înainte erau zei cei care aveau Balon de Aur. Astăzi…Dembele”, a spus Ciprian Marica, pe Instagram.

Dembele l-a devansat pe starul Barcelonei, Lamine Yamal, iar pe locul trei s-a clasat Vitinha (PSG). Dembele a devenit al şaselea laureat francez al Balonului de Aur, după Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) şi Karim Benzema (2022).

„Este extraordinar ceea ce trăiesc. A fost un an incredibil cu Paris Saint-Germain. Sunt puţin stresat, nu este uşor (îşi pierde cuvintele). Este extraordinar că Ronaldinho îmi înmânează acest titlu. Mulţumesc PSG-ului care m-a adus aici în 2023, preşedintelui său, întregii echipe şi întregului club. Este o familie incredibilă.

Reclamă
Reclamă

Preşedintele Nasser este ca un tată pentru mine. Staff-ul a fost excepţional. Luis Enrique a fost, de asemenea, ca un tată pentru mine pe tot parcursul carierei mele, chiar dacă aceasta nu s-a încheiat încă. Mulţumesc colegilor mei. Echipa a câştigat acest trofeu individual”, a declarat Dembele.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
Observator
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea mică”. Care e suma de transfer. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea mică”. Care e suma de transfer. Exclusiv
15:39
Marius Şumudică ştie care e marea problemă la Dinamo, după remiza cu Farul: “E un semn de întrebare”
15:34
12 milioane de euro pentru FCSB, într-o săptămână. Lovitura dată de Gigi Becali: “Totul se face numai pe bani”
15:20
EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani
14:26
Christian Horner va primi 60 de milioane de euro după despărţirea de Red Bull
14:23
“Nu ai cum să te retragi de la naţională”. Victor Piţurcă l-a taxat pe Alexandru Mitriţă pentru decizia luată
13:32
Jucătorul din Liga 1 pe care Gigi Becali l-a remarcat: “Mi-a plăcut. Se distra pe teren”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 5 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 6 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca