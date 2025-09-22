"Yamal poate strica petrecerea PSG" Ce a scris Marca înaintea Galei Balonului de Aur! - Antena Sport

Marca a notat că “Lamine Yamal le poate strica petrecerea celor de la PSG”, înaintea Galei Balonului de Aur 2025, care va avea loc de la ora 21:00 (n.r. ora României), la Teatrul Châtelet, din Paris, unde a avut loc şi ceremonia cu scandal de anul trecut.

Ousmane Dembele este mare favorit să câştige trofeul Balonului de Aur în acest an. Dembele a câştigat campionatul, cupa şi Liga Campionilor cu PSG în sezonul trecut.

Lamine Yamal, singurul care l-ar putea învinge pe Ousmane Dembele la Gala Balonului de Aur, potrivit Marca

CIES (Centrul Internaţional de Studiu în Sport) a oferit luni o proiecţie surprinzătoare, potrivit căreia Lamine Yamal ar obţine trofeul. Mbappe ar fi pe 2, iar marele favorit, Ousmane Dembele, nu ar prinde podiumul.

“Balonul de Aur va avea un nou câștigător luni, la gala care va avea loc la Théâtre du Châtelet din Paris. Lamine Yamal se anunță a fi singurul capabil să strice petrecerea pe care Franța o pregătește pentru PSG după sezonul excelent al echipei lui Luis Enrique. Campioana Europei va câștiga majoritatea premiilor, dar nu este atât de clar dacă Ousmane Dembélé, marele favorit, va fi ales să ridice premiul pentru cel mai bun jucător al sezonului trecut.

“France Football nu va dezvălui câștigătorul decât în ​​ultimul moment”

Nimeni nu îndrăznește să facă o predicție, iar organizația France Football nu va dezvălui câștigătorul decât în ​​ultimul moment pentru a evita controversa din sezonul trecut cu Real Madrid, care a aflat în dimineața dinaintea ceremoniei că nu Vinicius era câștigătorul, ci Rodri, și nimeni din delegația Real Madrid nu a călătorit la Paris, în ciuda faptului că se aflau practic deja în avionul care urma să-i ducă în capitala Franței”, a scris Marca.