"Yamal poate strica petrecerea PSG" Ce a scris Marca înaintea Galei Balonului de Aur! - Antena Sport

"Yamal poate strica petrecerea PSG" Ce a scris Marca înaintea Galei Balonului de Aur!

"Yamal poate strica petrecerea PSG" Ce a scris Marca înaintea Galei Balonului de Aur!

“Yamal poate strica petrecerea PSG” Ce a scris Marca înaintea Galei Balonului de Aur!

Bogdan Stănescu Publicat: 22 septembrie 2025, 16:53

Comentarii
Yamal poate strica petrecerea PSG Ce a scris Marca înaintea Galei Balonului de Aur!

Lamine Yamal / Profimedia Images

Marca a notat că “Lamine Yamal le poate strica petrecerea celor de la PSG”, înaintea Galei Balonului de Aur 2025, care va avea loc de la ora 21:00 (n.r. ora României), la Teatrul Châtelet, din Paris, unde a avut loc şi ceremonia cu scandal de anul trecut.

Ousmane Dembele este mare favorit să câştige trofeul Balonului de Aur în acest an. Dembele a câştigat campionatul, cupa şi Liga Campionilor cu PSG în sezonul trecut.

Lamine Yamal, singurul care l-ar putea învinge pe Ousmane Dembele la Gala Balonului de Aur, potrivit Marca

CIES (Centrul Internaţional de Studiu în Sport) a oferit luni o proiecţie surprinzătoare, potrivit căreia Lamine Yamal ar obţine trofeul. Mbappe ar fi pe 2, iar marele favorit, Ousmane Dembele, nu ar prinde podiumul.

“Balonul de Aur va avea un nou câștigător luni, la gala care va avea loc la Théâtre du Châtelet din Paris. Lamine Yamal se anunță a fi singurul capabil să strice petrecerea pe care Franța o pregătește pentru PSG după sezonul excelent al echipei lui Luis Enrique. Campioana Europei va câștiga majoritatea premiilor, dar nu este atât de clar dacă Ousmane Dembélé, marele favorit, va fi ales să ridice premiul pentru cel mai bun jucător al sezonului trecut.

“France Football nu va dezvălui câștigătorul decât în ​​ultimul moment”

Nimeni nu îndrăznește să facă o predicție, iar organizația France Football nu va dezvălui câștigătorul decât în ​​ultimul moment pentru a evita controversa din sezonul trecut cu Real Madrid, care a aflat în dimineața dinaintea ceremoniei că nu Vinicius era câștigătorul, ci Rodri, și nimeni din delegația Real Madrid nu a călătorit la Paris, în ciuda faptului că se aflau practic deja în avionul care urma să-i ducă în capitala Franței”, a scris Marca.

Cei de la Real Madrid nu participă nici în acest an la Gala Balonului de Aur. Anul trecut a fost un scandal uriaş, cei de la Real fiind extrem de surprinşi că marele favorit, Vinicius, nu a obţinut trofeul. Conducerea clubului din Madrid a decis ca gruparea antrenată acum de Xabi Alonso să boicoteze şi anul acesta ceremonia. Preşedintele Florentino Perez a fost foarte supărat când a aflat că Vinicius nu a câştigat. Informaţiile de la acea vreme erau că Vinicius ar fi dorit să participe, chiar dacă ştia că nu va câştiga, dar a fost blocat chiar de către Florentino Perez. Vini a postat o imagine în care echipa Realului apărea alături de preşedintele Florentino Perez. “Împreună“, scria Vinicius.

Comentarii


1 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 2 „E adevărat". Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Programul stranierilor | Ianis Hagi a jucat 65 de minute în Bașakșehir – Alanyaspor 5 Zeljko Kopic a anunțat absenții pentru Dinamo – Farul. Ce a spus croatul despre criza de la FCSB 6 Ce se întâmplă cu Andrea Mandorlini după CFR – UTA 1-1. Neluțu Varga a făcut anunțul
