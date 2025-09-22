Proiecţii surprinzătoare înaintea Galei Balonului de Aur! Yamal ar lua trofeul, Dembele, departe de podium! - Antena Sport

Închide meniul
Proiecţii surprinzătoare înaintea Galei Balonului de Aur! Yamal ar lua trofeul, Dembele, departe de podium!

Publicat: 22 septembrie 2025, 16:19

Proiecţii surprinzătoare înaintea Galei Balonului de Aur! Yamal ar lua trofeul, Dembele, departe de podium!

Lamine Yamal şi Ousmane Dembele / Profimedia Images

Fotbalistul spaniol al echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, va fi desemnat câştigător al Balonului de Aur, luni seară, la Paris, conform unei statistici a observatorului de fotbal CIES (Centrul Internaţional de Studiu în Sport).

În timp ce Kylian Mbappé ocupă locul al doilea, Ousmane Dembélé, deşi este considerat marele favorit, apare abia pe locul 7.

Centrul Internaţional de Studiu în Sport, proiecţii surprinzătoare înaintea Galei Balonului de Aur!

La câteva ore înainte de ceremonia Balonului de Aur de la Teatrul Châtelet, luni seara la Paris, este dificil de ştiut cine îi va succeda lui Rodri în palmaresul celui mai prestigios trofeu individual. Totuşi, două nume par să se detaşeze: Ousmane Dembélé, autorul unui sezon perfect cu PSG, şi Lamine Yamal, vedeta spaniolă care a câştigat campionatul Spaniei cu Barça.

Pentru clasamentul său, CIES a luat în considerare „performanţele jucătorilor de câmp în şapte domenii de joc”. În acest caz: apărarea, jocul aerian, construcţia (pase din propria jumătate de teren), organizarea (pase în jumătatea adversă), driblinguri, asistenţa (pase înainte de un şut, chiar decisive) şi finalizarea.

Conform acestor statistici, Lamine Yamal ar fi încoronat Balonul de Aur. Atacantul de la FC Barcelona ar fi urmat de Kylian Mbappé, care a jucat foarte bine într-o echipă destul de neconvingătoare a lui Real Madrid în 2025. Barça ar realiza o performanţă remarcabilă cu un al doilea jucător pe podium, Pedri, pe locul trei.

Şi Ousmane Dembélé? În ciuda celor 35 de goluri şi 16 pase decisive în toate competiţiile, atacantul PSG, în vârstă de 28 de ani, apare doar pe locul şapte, în spatele lui Virgil van Dijk (Liverpool), Michael Olise (Bayern) şi Mohamed Salah (Liverpool).

