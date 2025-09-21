Problema cu care se confruntă PSG, după reprogramarea derby-ului cu Olympique Marseille - Antena Sport

Liga franceză a anunţat, duminică, amânarea pentru luni a meciului din primul eşalon Olympique Marseille – PSG, din cauza vremii. Parizienii au însă o problemă, având în vedere că partida va avea loc în seara în care este programată la Paris ceremonia de decernare a Balonului de Aur.

Meciul va avea loc cu începere de la ora 21.00 a României. Astfel, jucătorii de la PSG, nominalizați la Balonul de Aur, nu vor putea participa la gala din Paris.

“Iniţial programat pentru duminică, 21 septembrie, la ora 20:45 (locală), meciul nu poate avea loc la această dată ca urmare a deciziei de amânare din partea Prefecturii Bouches-du-Rhône, din cauza furtunilor anunţate în regiune”, a explicat PSG.

Din motive organizatorice, echipa Paris Saint-Germain s-a întors la Paris duminică după-amiază şi va reveni la Marsilia luni, ziua meciului.

Ceremonia de decernare a Balonului de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezonul trecut, va avea loc luni, la Théâtre du Châtelet, din Paris, începând cu ora 21.00 a României. Nouă jucători de la PSG se află pe lista nominalizaţilor pentru râvnitul trofeu.