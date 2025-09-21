Problema cu care se confruntă PSG, după reprogramarea derby-ului cu Olympique Marseille - Antena Sport

Închide meniul
Problema cu care se confruntă PSG, după reprogramarea derby-ului cu Olympique Marseille

Alex Ioniță Publicat: 21 septembrie 2025, 22:34

Profimedia

Liga franceză a anunţat, duminică, amânarea pentru luni a meciului din primul eşalon Olympique Marseille – PSG, din cauza vremii. Parizienii au însă o problemă, având în vedere că partida va avea loc în seara în care este programată la Paris ceremonia de decernare a Balonului de Aur.

Meciul va avea loc cu începere de la ora 21.00 a României. Astfel, jucătorii de la PSG, nominalizați la Balonul de Aur, nu vor putea participa la gala din Paris.

Jucătorii de la PSG nu vor putea participa la gala Balonului de Aur

“Iniţial programat pentru duminică, 21 septembrie, la ora 20:45 (locală), meciul nu poate avea loc la această dată ca urmare a deciziei de amânare din partea Prefecturii Bouches-du-Rhône, din cauza furtunilor anunţate în regiune”, a explicat PSG.

Din motive organizatorice, echipa Paris Saint-Germain s-a întors la Paris duminică după-amiază şi va reveni la Marsilia luni, ziua meciului.

Ceremonia de decernare a Balonului de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezonul trecut, va avea loc luni, la Théâtre du Châtelet, din Paris, începând cu ora 21.00 a României. Nouă jucători de la PSG se află pe lista nominalizaţilor pentru râvnitul trofeu.

Comentarii


