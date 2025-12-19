Alexandru Cicâldău, devastat după ratarea calificării în play-off: „O seară neagră” - Antena Sport

Închide meniul
Alexandru Cicâldău, devastat după ratarea calificării în play-off: „O seară neagră”

Daniel Işvanca Publicat: 19 decembrie 2025, 0:27

Alexandru Cicâldău în meciul cu AEK / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a trăit un coșmar la Atena, acolo unde a încheiat socotelile cu fotbalul european în acest sezon. Deși au avut 2-0 în duelul cu AEK, „elevii” lui Filipe Coelho au pierdut dramatic în fața grecilor.

Formația din Bănie a ratat astfel calificarea în play-off, fiind eliminată din UEFA Conference League din pricina golaverajului. A fost a treia înfrângere din grupa principală pentru olteni.

Alexandru Cicâldău, descumpănit după ratarea calificării: „Nu știu dacă se poate așa ceva”

Universitatea Craiova avea calificarea în mână la Atena, dar echipa antrenată de Filipe Coelho a fost învinsă dramatic de către AEK Atena. Formația din Bănie a avut 2-0, însă nu a avut capacitatea de concentrare până la final. Alexandru Cicâldău a apărut devastat la flash-interviu.

„Golul doi, degeaba practic. Nu îmi găsesc cuvintele, sunt foarte nervos. Din păcate, nu am reușit să trecem mai departe, deși meritam. Am făcut o campanie europeană bună, sunt mândru de colegii mei. Trebuie să ne liniștim, o luăm de la capăt mâine.

Nu vorbesc de arbitraj, nu știu dacă este posibil așa ceva, nu vreau să caut scuze, nu știu dacă se poate așa ceva. Ce să gestionăm? Am condus meciul, ne așteptam să vină peste noi, asta a fost seara, una neagră, o seară în care am muncit degeaba. Mi-e greu să cred, am dat tot ce am avut mai bun și să pierzi calificarea așa..

Am avut ghinion, toate echipele cu 7 puncte, noi penultima. Când ai 2-0 în deplasare contra unei astfel de echipe, nu trebuie să mai găsești scuze. Nu am avut frică indiferent de adversar”, a declarat Alexandru Cicâldău, potrivit digisport.ro.

