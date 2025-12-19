Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dramatism total la AEK Atena - Univ. Craiova 3-2. Oltenii au ratat calificarea după două goluri încasate în prelungiri - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Dramatism total la AEK Atena – Univ. Craiova 3-2. Oltenii au ratat calificarea după două goluri încasate în prelungiri

Dramatism total la AEK Atena – Univ. Craiova 3-2. Oltenii au ratat calificarea după două goluri încasate în prelungiri

Viviana Moraru Publicat: 19 decembrie 2025, 0:16

Comentarii
Dramatism total la AEK Atena – Univ. Craiova 3-2. Oltenii au ratat calificarea după două goluri încasate în prelungiri

Duel în AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2/ Profimedia

A fost dramatism total la AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2. Oltenii au ratat calificarea în play-off-ul Conference League după ce au încasat două goluri în prelungirile partidei din Grecia. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova a condus cu 2-0 pe terenul celor de la AEK Atena, după golurile marcate de Ștefan Baiaram și de Alexandru Cicâldău. Grecii au redus din diferență prin Domagoj Vida, în minutul 65. 

Dramatism total la AEK Atena – Univ. Craiova 3-2 

Ulterior, AEK Atena a reușit să egaleze în minutul 90+8 prin Dereck Kutesa. La scorul de 2-2, oltenii încă erau calificați în „primăvara europeană”.  

În al 12-lea minut al prelungirilor, o intervenţie a lui Houri la Vida a fost analizată la VAR, după ce arbitrul nu a dictat nimic, şi s-a acordat penalty în favoarea grecilor, la ultima fază a partidei. Luka Jovic a transformat şi AEK Atena a reuşit remontada. 

După acest rezultat incredibil, oltenii au terminat Conference League pe locul 25, cu 7 puncte, fiind eliminată din cupele europene. De cealaltă parte, AEK Atena s-a calificat direct în optimi după ce s-a clasat pe locul trei. 

Reclamă
Reclamă
  • AEK ATENA: Strakosha – Rota, Vida, Relvas, Pilios (Penrice 77) – Pineda, R. Marin (Grujic 90+1), Mantalos (Eliasson 64), Pereyra (Kutesa 64) – Koita – Jovic. ANTRENOR: Marko Nikolic 
  • UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Samuel Teles (N. Stevanovic 90+6), Mekvabishvili (Mogoş 90+6), Cicâldău (Houri 80), Bancu – Etim (Carlos Mora 66), Al Hamlawi, Baiaram (Al. Creţu 80). ANTRENOR: Filipe Coelho 
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Micii, cea mai comandată masă pe platformele de livrări, peste shaorma şi burger. Cât costă o porţie
Observator
Micii, cea mai comandată masă pe platformele de livrări, peste shaorma şi burger. Cât costă o porţie
De necrezut! Faza de coșmar care a scos-o pe Universitatea Craiova din Conference League! Arbitrul a dictat penalty în ultimul minut. Video
Fanatik.ro
De necrezut! Faza de coșmar care a scos-o pe Universitatea Craiova din Conference League! Arbitrul a dictat penalty în ultimul minut. Video
0:58
Legenda Craiovei l-a distrus pe Filipe Coelho, după eșecul de la Atena: „Bagă-l, Mister, pe Nsimba! Mesajul a fost clar”
0:53
Andrei Rațiu și Bogdan Racovițan, calificați în optimile Conference League. Victorii pentru Rayo și Rakow
0:47
Răzvan Marin, mesaj pentru Universitatea Craiova după victoria cu AEK Atena: „Să aibă baftă în campionat”
0:38
Filipe Coelho, fără cuvinte după AEK – Univ. Craiova 3-2: „Nu pot explica. Nu meritam asta”
0:36
Ștefan Baiaram, acuzații dure după ce Univ. Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League: „A tras cu ei”
0:27
Alexandru Cicâldău, devastat după ratarea calificării în play-off: „O seară neagră”
Vezi toate știrile
1 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 2 Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine” 3 Fostul mijlocaș de la CFR Cluj și FCSB a ajuns să spele mașini de lux la 33 de ani: „Băi, cine ți-a dat ideea asta?” 4 Ajuns în vârful carierei în Serie A, românul îşi reziliază contractul. De ce clubul renunţă la el 5 Internaţionalul Mario Pineida a fost asasinat! Mama fotbalistului a fost şi ea atacată 6 Vin banii la CFR! Transferul se face astăzi: jucătorul face vizita medicală şi semnează
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicieCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie