Dramatism total la AEK Atena - Univ. Craiova 3-2. Oltenii au ratat calificarea după două goluri încasate în prelungiri - Antena Sport

A fost dramatism total la AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2. Oltenii au ratat calificarea în play-off-ul Conference League după ce au încasat două goluri în prelungirile partidei din Grecia.

Universitatea Craiova a condus cu 2-0 pe terenul celor de la AEK Atena, după golurile marcate de Ștefan Baiaram și de Alexandru Cicâldău. Grecii au redus din diferență prin Domagoj Vida, în minutul 65.

Ulterior, AEK Atena a reușit să egaleze în minutul 90+8 prin Dereck Kutesa. La scorul de 2-2, oltenii încă erau calificați în „primăvara europeană”.

În al 12-lea minut al prelungirilor, o intervenţie a lui Houri la Vida a fost analizată la VAR, după ce arbitrul nu a dictat nimic, şi s-a acordat penalty în favoarea grecilor, la ultima fază a partidei. Luka Jovic a transformat şi AEK Atena a reuşit remontada.

După acest rezultat incredibil, oltenii au terminat Conference League pe locul 25, cu 7 puncte, fiind eliminată din cupele europene. De cealaltă parte, AEK Atena s-a calificat direct în optimi după ce s-a clasat pe locul trei.