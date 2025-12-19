Dramatism total la AEK Atena - Univ. Craiova 3-2. Oltenii au ratat calificarea după două goluri încasate în prelungiri - Antena Sport

A fost dramatism total la AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2. Oltenii au ratat calificarea în play-off-ul Conference League după ce au încasat două goluri în prelungirile partidei din Grecia.
Universitatea Craiova a condus cu 2-0 pe terenul celor de la AEK Atena, după golurile marcate de Ștefan Baiaram și de Alexandru Cicâldău. Grecii au redus din diferență prin Domagoj Vida, în minutul 65.
Dramatism total la AEK Atena – Univ. Craiova 3-2
Ulterior, AEK Atena a reușit să egaleze în minutul 90+8 prin Dereck Kutesa. La scorul de 2-2, oltenii încă erau calificați în „primăvara europeană”.
În al 12-lea minut al prelungirilor, o intervenţie a lui Houri la Vida a fost analizată la VAR, după ce arbitrul nu a dictat nimic, şi s-a acordat penalty în favoarea grecilor, la ultima fază a partidei. Luka Jovic a transformat şi AEK Atena a reuşit remontada.
După acest rezultat incredibil, oltenii au terminat Conference League pe locul 25, cu 7 puncte, fiind eliminată din cupele europene. De cealaltă parte, AEK Atena s-a calificat direct în optimi după ce s-a clasat pe locul trei.
- AEK ATENA: Strakosha – Rota, Vida, Relvas, Pilios (Penrice 77) – Pineda, R. Marin (Grujic 90+1), Mantalos (Eliasson 64), Pereyra (Kutesa 64) – Koita – Jovic. ANTRENOR: Marko Nikolic
- UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Samuel Teles (N. Stevanovic 90+6), Mekvabishvili (Mogoş 90+6), Cicâldău (Houri 80), Bancu – Etim (Carlos Mora 66), Al Hamlawi, Baiaram (Al. Creţu 80). ANTRENOR: Filipe Coelho
