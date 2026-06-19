“M-a bufnit și râsul!” Mihai Stoica, despre adversara FCSB-ului din preliminariile Conference League

Mihai Stoica este președintele Consiliului de Administrație de la FCSB / Sport Pictures

Mihai Stoica a vorbit despre adversara FCSB-ului din turul 2 preliminar al UEFA Conference League. Oficialul echipei lui Gigi Becali a dezvăluit și că oamenii din staff vor analiza echipa, înaintea „dublei”.

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FCSB se va duela cu formația letonă FK Auda, pentru un loc în turul 3 preliminar al Conference League. Manșa tur se va juca la București, pe 23 iulie, în timp ce returul este programat pe 30 iulie.

Mihai Stoica a vorbit despre adversara FCSB-ului din preliminariile Conference League

Mihai Stoica a dezvăluit că a analizat-o pe Auda și că a luat decizia de a trimite un om din staff, pentru a-i vedea pe viitorii adversari, la partida cu RFS, programată pe 4 iulie.

De asemenea, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că s-a amuzat atunci când a aflat numele unei adversare a celor de la Auda, din campionatul Letoniei.

„Au foarte mulţi străini. M-am uitat azi puţin pe la meciuri. Pe 21, acum, duminică, joacă în deplasare cu Super Nova, m-a bufnit şi râsul când am văzut numele, pe un stadion care apare că ar avea 250 de locuri.