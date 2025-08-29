Istorie curată! Campioana Maltei, cu un fost puști minune din Croația în lot, va juca în grupele europene - Antena Sport

Hamrun Spartans a devenit primul club din Malta care se califică în grupele unei competiții europene. Joi seară, campioana Maltei a trecut de RFS, din Letonia, în playoff-ul UEFA Conference League, scor 3-2 la general.

După victoria din tur, 1-0 în Malta, Hamrun Spartans a reușit un 2-2 la Riga, la capătul unui meci în care a condus de două ori și a fost egalată abia spre final, în minutul 87.

„Dublă” istorică în UCL, cu 28 de penalty-uri!

Hamrun Spartans, care reprezintă un oraș de circa 9.000 de oameni din sudul Maltei, și-a început aventura europeană cu o „dublă” de poveste. În iulie, maltezii au eliminat-o pe Zalgiris Vilnius, după un meci care a făcut înconjurul presei mondiale.

Lituanienii au câștigat prima manșă cu 2-0, dar în retur Hamrun a reușit să răstoarne scorul. A fost 2-0 pentru maltezi după 120 de minute, după care s-au executat nu mai puțin de 28 de lovituri de departajare, 14 de fiecare parte! Maltezii au câștigat cu 11-10 și s-au calificat mai departe. Au pierdut apoi dublele cu Dinamo Kiev (0-6 la general) în al doilea tur din UCL și Maccabi Tel Aviv (2-5) în al treilea tur preliminar din Europa League, dar au trecut acum de RFS.

Ante Coric joacă la Hamrun Spartans

La Hamrun Spartans joacă și croatul Ante Coric (28 de ani), care în trecut era văzut drept o mare speranță a fotbalului european. Crescut de Dinamo Zagreb, Coric a fost cumpărat de AS Roma în 2018, în schimbul a 6 milioane de euro. Din păcate, nu a reușit să confirme în următorii ani.