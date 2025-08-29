Istorie curată! Campioana Maltei, cu un fost puști minune din Croația în lot, va juca în grupele europene - Antena Sport

Închide meniul
Istorie curată! Campioana Maltei, cu un fost puști minune din Croația în lot, va juca în grupele europene

Ionuţ Axinescu Publicat: 29 august 2025, 18:42

Ante Coric se bucură, alături de colegii de la Hamrun Spartans / Profimedia Images

Hamrun Spartans a devenit primul club din Malta care se califică în grupele unei competiții europene. Joi seară, campioana Maltei a trecut de RFS, din Letonia, în playoff-ul UEFA Conference League, scor 3-2 la general.

După victoria din tur, 1-0 în Malta, Hamrun Spartans a reușit un 2-2 la Riga, la capătul unui meci în care a condus de două ori și a fost egalată abia spre final, în minutul 87.

Hamrun Spartans, care reprezintă un oraș de circa 9.000 de oameni din sudul Maltei, și-a început aventura europeană cu o „dublă” de poveste. În iulie, maltezii au eliminat-o pe Zalgiris Vilnius, după un meci care a făcut înconjurul presei mondiale.

Lituanienii au câștigat prima manșă cu 2-0, dar în retur Hamrun a reușit să răstoarne scorul. A fost 2-0 pentru maltezi după 120 de minute, după care s-au executat nu mai puțin de 28 de lovituri de departajare, 14 de fiecare parte! Maltezii au câștigat cu 11-10 și s-au calificat mai departe. Au pierdut apoi dublele cu Dinamo Kiev (0-6 la general) în al doilea tur din UCL și Maccabi Tel Aviv (2-5) în al treilea tur preliminar din Europa League, dar au trecut acum de RFS.

Ante Coric joacă la Hamrun Spartans

La Hamrun Spartans joacă și croatul Ante Coric (28 de ani), care în trecut era văzut drept o mare speranță a fotbalului european. Crescut de Dinamo Zagreb, Coric a fost cumpărat de AS Roma în 2018, în schimbul a 6 milioane de euro. Din păcate, nu a reușit să confirme în următorii ani.

Împrumutat la Almería, Venlo, Olimpija Ljubljana și Zurich, Coric s-a despărțit de AS Roma în 2023. A avut câteva perioade în care a fost liber de contract, după care s-a întors în Croația, dar fără să își regăsească forma nici la Rudes, nici la NK Varaždin. După aproape jumătate de an fără echipă, la sfârșitul lui iulie a semnat cu Hamrun Spartans, care i-a promis un loc de titular!

Lot de sub 5 milioane de euro!

Campioana Maltei are un lot valorat la 4,91 milioane de euro de Transfermarkt. Potrivit presei din Malta, este unul dintre cluburile considerate „bogate” în țară. În 2020, a fost preluat de o companie imobiliară condusă de Joseph Portelli.

În plus, formația din Hamrun își va consolida situația economică odată cu participarea în Conference League. Va primi 3,17 milioane de euro doar pentru prezența în grupă, fără a calcula banii veniți din vânzarea de bilete sau eventualele puncte câștigate.

