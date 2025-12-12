Reușitele fabuloase ale lui Marin și Nsimba n-au trecut neobservate de UEFA. Nominalizări la golul etapei - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Conference League | Reușitele fabuloase ale lui Marin și Nsimba n-au trecut neobservate de UEFA. Nominalizări la golul etapei

Andrei Nicolae Publicat: 12 decembrie 2025, 13:23

Răzvan Marin - Steven Nsimba / Colaj Profimedia + Sport Pictures

Reuşitele românului Răzvan Marin (AEK Atena) şi francezului Steven Nsimba (Universitatea Craiova) au fost nominalizate de UEFA la titlul de cel mai frumos gol al etapei a cincea a competiţiei de fotbal Conference League.

Marin a marcat din lovitură liberă în minutul 52, egalând scorul în meciul cu Samsunspor, jucat în Turcia şi câştigat cu scorul de 2-1 de AEK. Nsimba a marcat singurul gol al Universităţii Craiova, în meciul pierdut cu Sparta Praga (1-2), cu un şut de la 24 de metri (79).

Cine mai este nominalizat la golul etapei în UECL

Mauritanul Aboubakary Koita (64) a marcat golul victoriei grecilor, fiind şi el candidat în anchetă. Un alt gol nominalizat este cel marcat de Mikola Mihailenko (min. 55) pentru Dinamo Kiev, învinsă de Fiorentina cu 2-1.

Laureaţii anchetei au fost până acum Daniel Munoz (Crystal Palace) – etapa 1, Rafal Augustyniak (Legia Varşovia) – etapa a 2-a, Zan Karnicnik (NK Celje) – etapa a 3-a şi Isak Jensen (AZ Alkmaar) – etapa a 4-a, potrivit agerpres.ro.

