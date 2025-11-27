"Ai venit cu victoria?" Răspunsul lui Alex Mitriţă înainte de Universitatea Craiova - Mainz - Antena Sport

Alex Mitriţă (30 de ani) a venit să o urmărească pe Universitatea Craiova la meciul cu Mainz din grupa principală Conference League.
Înaintea acestui meci, care poate fi urmărit de la ora 19:45 în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport, Mainz e neînvinsă în Conference League.
Alex Mitriţă: “Am venit cu victoria”
Mainz e pe locul 3, cu 9 puncte din 3 meciuri, în timp ce Universitatea Craiova e pe locul 20, cu 4 puncte după 3 meciuri. Oltenii au fost învinşi de Rakow, au făcut egal cu Noah şi au învins-o pe Rapid Viena. Meciul din această seară va fi primul din Conference League pentru Filipe Coelho, care l-a înlocuit pe Mirel Rădoi.
„(n.r. Ai venit cu victoria?): Da, cu victoria, cu victoria. (n.r. Ce crezi că se întâmplă?) Îmi doresc să câștigăm. Nu vreau să zic un scor, îmi doresc să câștigăm”, a declarat Alexandru Mitriță atunci când a ajuns pe Ion Oblemenco, unde se dispută partida.
