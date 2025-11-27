Lovitură pentru Dan Şucu! Vestea pe care a primit-o patronul clubului Genoa înainte de mercato - Antena Sport

Închide meniul
Lovitură pentru Dan Şucu! Vestea pe care a primit-o patronul clubului Genoa înainte de mercato

Publicat: 27 noiembrie 2025, 21:28

Dan Şucu la un meci al lui Genoa / Profimedia Images

Dan Şucu (62 de ani) a primit o veste proastă din partea Consiliului Federal din Italia. Genoa riscă să nu se poată întări în perioada de transferuri din iarnă după ce Federaţia Italiană de Fotbal a schimbat regulile.

După modelul fair-play-ului financiar al UEFA, noul indice financiar al cluburilor din Serie A va lua în calcul raportul dintre costurile extinse cu personalul și venituri.

Genoa riscă să nu poată aduce jucători în iarnă!

Lazio a avut interdicţie la transferuri în vară, fiind şi acum pe lista echipelor care riscă să nu poată aduce jucători în campania de transferuri din iarnă. Pe lângă Lazio, Genoa, Napoli, Atalanta, Fiorentina şi Torino riscă acelaşi lucru, informează Il Messagero.

Situaţia s-ar putea regla prin vânzări de jucători. Dan Şucu ar putea să dea o nouă lovitură financiară prin transferul lui Morten Frendrup (24 de ani), jucător cotat la 20 de milioane de euro de către transfermarkt.com. Frendrup e pe lista de transferuri a Interului lui Cristi Chivu pentru perioada de mercato din iarnă. Vânzarea lui Frendrup ar regla situaţia financiară.

Dan Şucu poate apela şi la o majorare de capital pentru a fi sigur că poate aduce jucători în iarnă, dar această variantă e puţin probabilă. Şucu a achiziţionat 77% din pachetul majoritar de acţiuni de la Genoa cu 40 de milioane de euro. Genoa are şi datorii imense, de 165 de milioane de euro.

După 12 etape, Genoa e pe locul 18 în Serie A, având 8 puncte. Poziţia respectivă duce în Serie B. Lecce, care e pe 17, poziţie de salvare de la retrogradare, a acumulat 10 puncte până acum, cu două mai multe decât Genoa.

