Mihai Stoica, ironizat după ruşinea FCSB-ului din cupele europene: „Bezmeticii au dat şapte goluri”

Mihai Stoica a fost ironizat de Victor Becali, după declaraţiile făcute înaintea returului FK Auda – FCSB 4-1. Preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor se declara convins de faptul că echipa lui Marius Baciu se va califica fără emoţii în turul trei preliminar de Conference League.

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FCSB a suferit, însă, o ruşine istorică şi a fost eliminată în turul doi din Conference League. FK Auda s-a impus cu scorul de 7-3, la general, letonii fiind numiţi „bezmetici” de Mihai Stoica, înaintea returului.

Mihai Stoica, ironizat după ruşinea FCSB-ului din cupele europene

Victor Becali a amintit de cele declarate de oficialii roş-albaştrilor, înaintea partidei decisive cu FK Auda. Impresarul nu s-a ferit să-i taxeze şi a transmis că „bezmeticii” au reuşit să marcheze de nu mai puţin de şapte ori, în „dubla” cu FCSB.

„De Auda ăștia nu zicea toată lumea ce slabă e?

Că doar asta am auzit. Au fost așa bezmetici că au dat 7 goluri în 2 meciuri. Noi vorbim cu multă ușurință. O echipă slabă, foarte disciplinată.