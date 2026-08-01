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Mihai Stoica, ironizat după ruşinea FCSB-ului din cupele europene: „Bezmeticii au dat şapte goluri”

Viviana Moraru Publicat: 1 august 2026, 12:14

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Mihai Stoica, ironizat după ruşinea FCSB-ului din cupele europene: „Bezmeticii au dat şapte goluri

Mihai Stoica la un meci al FCSB-ului / Profimedia Images

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Mihai Stoica a fost ironizat de Victor Becali, după declaraţiile făcute înaintea returului FK Auda – FCSB 4-1. Preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor se declara convins de faptul că echipa lui Marius Baciu se va califica fără emoţii în turul trei preliminar de Conference League.

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FCSB a suferit, însă, o ruşine istorică şi a fost eliminată în turul doi din Conference League. FK Auda s-a impus cu scorul de 7-3, la general, letonii fiind numiţi „bezmetici” de Mihai Stoica, înaintea returului.

Mihai Stoica, ironizat după ruşinea FCSB-ului din cupele europene

Victor Becali a amintit de cele declarate de oficialii roş-albaştrilor, înaintea partidei decisive cu FK Auda. Impresarul nu s-a ferit să-i taxeze şi a transmis că „bezmeticii” au reuşit să marcheze de nu mai puţin de şapte ori, în „dubla” cu FCSB.

„De Auda ăștia nu zicea toată lumea ce slabă e?

Că doar asta am auzit. Au fost așa bezmetici că au dat 7 goluri în 2 meciuri. Noi vorbim cu multă ușurință. O echipă slabă, foarte disciplinată.

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Bine că i-am disciplinat noi, am făcut instrucție cu ei”, a declarat Victor Becali, conform sptfm.ro, după FK Auda – FCSB 4-1.

Mihai Stoica a răbufnit, după eliminarea FCSB-ului

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a avut un discurs dur după eliminarea prematură a roş-albaştrilor din cupele europene. FCSB a pierdut dubla cu Auda şi a încheiat parcursul european din acest sezon foarte devreme, în turul 2 preliminar Conference League.

„Eu am văzut multe echipe slabe în Europa. Ne-a scos Karagandy la 1-1, ne-am făcut de râs cu Skhendija, dar acum este una dintre cele mai mari minciuni pe care le-am trăit în carieră. Nu contează scorul, pentru mine nu contează. Eu îmi cunosc meseria. Pentru suporteri o conta. Suporterii sunt ăia care susţin echipa. Citesc că acest club merge din ce în ce mai rău. Serios? Păi tocmai am bătut recordul în 2024/25, 20 de meciuri într-un sezon în cupele europene. Am fost echipa cu cele mai multe meciuri oficiale din lume. Să mă tragă de mânecă dacă Boutoutaou era un jucător de duzină, cum ziceau unii că nu îl cunosc, atunci da. Deocamndată suntem pe primul loc în campionat, neînvinşi şi zero goluri primite.

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Să mă alătur corului nemulţumirilor? Păi bineînţeles că sunt nemulţumit că ne-au dezavantajat în mod evident arbitrii, dar nu am văzut asta pe nicăieri, sunt foarte nemulţumit şi îmi vine să strig la cer pentru că nu am văzut erori individuale în halul ăsta niciodată, de când sunt eu. Care să fie soluţia? Nu cred că e vinovat cineva din staff când un jucător îşi pierde marcajul la modul ăsta sau pur şi simplu îngheaţă când vine un adversar şi o bagă în poartă. Nu se pot antrena greşelile astea”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

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