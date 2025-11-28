Mesajul lui Mihai Stoica pentru olteni, după ce au reuşit o victorie mare şi sunt aproape în primăvara europeană - Antena Sport

Mihai Stoica (60 de ani) a avut un mesaj pentru olteni după victoria extraordinară a Universităţii Craiova cu Mainz. Echipa antrenată de Filipe Coelho a învins echipa germană cu 1-0 şi e aproape calificată în primăvara europeană.
Stoica i-a felicitat pe olteni pentru performanţa obţinută. El e convins că formaţia craioveană e ca şi calificată în faza următoare din Conference League.
Mihai Stoica, după Universitatea Craiova – Mainz 1-0: “Îi felicit. O performanță excepțională”
“(n.r.: Te-a interesat vreo secundă ce a făcut Craiova sau nu ți-a păsat?) Nu, nu. Era înainte de a începe meciul nostru. Am auzit, îi felicit din toată inima, e un rezultat mare.
Știu cât am fost noi de bucuroși când am făcut doar 0-0 în deplasare cu Hoffenheim. Să bați o reprezentantă a Bundesligii, e într-adevăr o performanță excepțională. Și cred că cu 7 puncte Craiova e calificată și e mare lucru.
Chiar dacă e a 3-a competiție, e o competiție unde cel puțin Mainz sau AEK Atena sau Sparta Praga sunt echipe de Europa League, nu de Conference League.
Craiova are două victorii până acum, un egal, sunt performanțe foarte importante pentru fotbalul românesc. Din păcate, puteam aduce și noi măcar un punct, dar nu a fost să fie”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.
Universitatea Craiova – Mainz 1-1
Echipa Universitatea Craiova a învins, joi, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia germană FSV Mainz, în etapa a patra din Conference League.
Tudor Băluţă a ţinut să înceapă spectaculos meciul de la Craiova şi a încercat să înscrie de la jumătatea terenului, dar portarul Zentner s-a repliat şi a evitat golul, în minutul 7. Oaspeţii au replicat prin şutul lui Nordin, pe lângă poartă, din minutul 19, iar cinci minute mai târziu antrenorul Henriksen a fost nevoit să îl înlocuiască pe portarul titular, accidentat. Un moment important s-a petrecut în minutul 44, când Isenko a ieşit din careu şi l-a faultat pe Nordin, dar ucraineanul a avut noroc, scăpând de eliminare, pentru că la faza premergătoare se înregistrase o poziţie de offside.
Craiovenii au reuşit să înscrie în minutul 67. Potulski l-a faultat pe Cicâldău, în careu, s-a dictat penalti, iar Al Hamlawi a transformat. Minutul 88 a adus un gol pentru germani, marcat de Potulski, dar după trei minute de aşteptare, VAR-ul nu a validat reuşita oaspeţilor, pentru o poziţie de ofsaid, şi Universitatea Craiova – FSV Mainz s-a terminat 1-0.
Elevii lui Coelho au 7 puncte şi ocupă poziţia a 10-a în clasamentul din Conference League. Mainz e a treia, cu 9 puncte, suferind prima înfrângere în Bănie.
