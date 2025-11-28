Mesajul lui Mihai Stoica pentru olteni, după ce au reuşit o victorie mare şi sunt aproape în primăvara europeană - Antena Sport

Mihai Stoica (60 de ani) a avut un mesaj pentru olteni după victoria extraordinară a Universităţii Craiova cu Mainz. Echipa antrenată de Filipe Coelho a învins echipa germană cu 1-0 şi e aproape calificată în primăvara europeană.

Stoica i-a felicitat pe olteni pentru performanţa obţinută. El e convins că formaţia craioveană e ca şi calificată în faza următoare din Conference League.

Mihai Stoica, după Universitatea Craiova – Mainz 1-0: “Îi felicit. O performanță excepțională”

“(n.r.: Te-a interesat vreo secundă ce a făcut Craiova sau nu ți-a păsat?) Nu, nu. Era înainte de a începe meciul nostru. Am auzit, îi felicit din toată inima, e un rezultat mare.

Știu cât am fost noi de bucuroși când am făcut doar 0-0 în deplasare cu Hoffenheim. Să bați o reprezentantă a Bundesligii, e într-adevăr o performanță excepțională. Și cred că cu 7 puncte Craiova e calificată și e mare lucru.

Chiar dacă e a 3-a competiție, e o competiție unde cel puțin Mainz sau AEK Atena sau Sparta Praga sunt echipe de Europa League, nu de Conference League.