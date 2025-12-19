"Peste Middlesbrough!". Giovanni Becali, declarație halucinantă după eliminarea Universității Craiova din UECL - Antena Sport

Închide meniul
“Peste Middlesbrough!”. Giovanni Becali, declarație halucinantă după eliminarea Universității Craiova din UECL

Andrei Nicolae Publicat: 19 decembrie 2025, 12:39

Giovanni Becali / Hepta

Giovanni Becali a vorbit pe larg despre eșecul dramatic al Universității Craiova contra celor de la AEK Atena, care a fost sinonim cu ratarea calificării în fazele eliminatorii Conference League. Impresarul nu s-a ferit să ofere o opinie extrem de tranșantă, și anume că meciul oltenilor a fost mai dramatic decât cel al FCSB-ului cu Middlesbrough din semifinalele Cupei UEFA din 2006.

Universitatea Craiova a trăit o adevărată dramă în ultima etapă de Conference League, unde avea nevoie doar de un egal pentru a merge în barajul pentru optimi. Alb-albaștrii au condus cu 2-0 pe OPAP Arena, însă AEK a revenit în partea a doua și a câștigat grație unor goluri în minutele 90+8 și 90+15 în mod dramatic, eliminând-o pe trupa lui Filipe Coelho din competiție.

Eșecul Craiovei, mai dramatic decât episodul “Middlesbrough” pentru Giovanni Becali

Giovanni Becali a comentat ce s-a întâmplat în capitala Greciei și a dezvăluit că a rămas stupefiat de modul în care a ratat echipa din Bănie calificarea în play-off-ul pentru optimile UECL. Agentul a mers mai departe și a spus că înfrângerea suferită de alb-albaștri a fost mai dramatică decât semifinala pierdută de FCSB cu Middlesbrough.

(n.r. – La ce vă gândeați când s-a terminat meciul?) M-am spălat pe dinți, m-am întins și nu mă lua somnul. Spuneam ‘e adevărat ce s-a întâmplat? Oare ăștia nu sunt sănătoși?’. A exagerat și arbitrul, dar a exagerat pentru că oltenii trăgeau de timp, se apărau. Ce trebuia să facă?

(n.r. Este cea mai dramatică ratare a unei calificări a unei echipe românești, peste Middlesbrough) Este peste Middlesbrough, da! La 2-0 ei nu mai știau de ei. A fost ultimul meci al serii, arbitrul a așteptat decizia VAR, fluiera oricum finalul. Măcar de rata penalty-ul, e păcat“, a spus impresarul la fanatik.ro.

Spusele lui Giovanni Becali pot fi considerate unele halucinante, ținând cont de diferența de miză imensă pe care o aveau cele două echipe care au suferit înfrângerile dramatice, și anume Universitatea Craiova și FCSB. Dacă oltenii nu au reușit să meargă în play-off-ul pentru optimile UECL, roș-albaștrii au avut pe masă calificarea în finala Cupei UEFA, actuala Europa League.

În 2006, FCSB o întâlnea pe Middlesbrough în penultimul act al competiției și venea în Anglia după o victorie cu 1-0 pe teren propriu în tur. În manșa a doua, trupa condusă pe atunci de Cosmin Olăroiu a condus cu 2-0, respectiv 3-0 la general, însă în formația din Premier League a revenit formidabil și a marcat de patru ori, ultima reușită venind în minutul 89.

