"Peste Middlesbrough!". Giovanni Becali, declarație halucinantă după eliminarea Universității Craiova din UECL - Antena Sport

Giovanni Becali a vorbit pe larg despre eșecul dramatic al Universității Craiova contra celor de la AEK Atena, care a fost sinonim cu ratarea calificării în fazele eliminatorii Conference League. Impresarul nu s-a ferit să ofere o opinie extrem de tranșantă, și anume că meciul oltenilor a fost mai dramatic decât cel al FCSB-ului cu Middlesbrough din semifinalele Cupei UEFA din 2006.

Universitatea Craiova a trăit o adevărată dramă în ultima etapă de Conference League, unde avea nevoie doar de un egal pentru a merge în barajul pentru optimi. Alb-albaștrii au condus cu 2-0 pe OPAP Arena, însă AEK a revenit în partea a doua și a câștigat grație unor goluri în minutele 90+8 și 90+15 în mod dramatic, eliminând-o pe trupa lui Filipe Coelho din competiție.

Eșecul Craiovei, mai dramatic decât episodul “Middlesbrough” pentru Giovanni Becali

Giovanni Becali a comentat ce s-a întâmplat în capitala Greciei și a dezvăluit că a rămas stupefiat de modul în care a ratat echipa din Bănie calificarea în play-off-ul pentru optimile UECL. Agentul a mers mai departe și a spus că înfrângerea suferită de alb-albaștri a fost mai dramatică decât semifinala pierdută de FCSB cu Middlesbrough.

“(n.r. – La ce vă gândeați când s-a terminat meciul?) M-am spălat pe dinți, m-am întins și nu mă lua somnul. Spuneam ‘e adevărat ce s-a întâmplat? Oare ăștia nu sunt sănătoși?’. A exagerat și arbitrul, dar a exagerat pentru că oltenii trăgeau de timp, se apărau. Ce trebuia să facă?

(n.r. Este cea mai dramatică ratare a unei calificări a unei echipe românești, peste Middlesbrough) Este peste Middlesbrough, da! La 2-0 ei nu mai știau de ei. A fost ultimul meci al serii, arbitrul a așteptat decizia VAR, fluiera oricum finalul. Măcar de rata penalty-ul, e păcat“, a spus impresarul la fanatik.ro.