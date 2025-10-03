Nicușor Bancu, dur după Rakow - Universitatea Craiova 1-0: „Nu am făcut nimic din ceea ce am pregătit” - Antena Sport

Universitatea Craiova a suferit un eșec la debutul în faza principală a UEFA Conference League. Gruparea antrenată de Mirel Rădoi nu a avut nicio ocazie importantă în disputa contra polonezilor de la Rakow și a terminat partida și în inferioritate numerică.
Deși valoarea adversarei nu a fost mult peste cea a oltenilor, diferența din teren a fost destul de clară. Gazdele au irosit numeroase șanse de a marca, iar „leii” din Bănie nu au expediat niciun șut pe spațiul porții.
Nicușor Bancu, resemnat după eșecul cu Rakow
Universitatea Craiova nu a contat în prima deplasare din grupa principală de UEFA Conference League. Oltenii au pierdut clar disputa cu polonezii de la Rakow, la capătul unui meci controlat de formația pentru care evoluează și Bogdan Racovițan.
Imediat după primirea primului gol, echipa lui Mirel Rădoi a rămas și în inferioritate numerică, ceea ce a făcut imposibilă revenirea pe tabelă. După fluierul final, căpitanul Bancu a avut un discurs destul de dur.
„Nu am început bine meciul, o primă repriză modestă, temători, nu am făcut nimic din ce am pregătit. În a doua repriză a fost mai rău, golul, eliminarea, ne-a turnat plumb în picioare și cam acolo a fost meciul.
Nu am avut aceeași atitudine ca în meciurile anterioare din Europa. Nu am făcut nimic din ceea ce am pregătit. Am ajuns aici datorită valorii noastre, trebuia să jucăm fotbal ca și până acum. Am vorbit ceva și am făcut altceva. Nu ne-a ieșit nimic.
O echipă bună acasă, mai ales în 10 oameni, dar noi nici 11 la 11 nu am avut mari șanse”, a declarat Nicușor Bancu, potrivit digisport.ro.
