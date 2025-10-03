Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nicușor Bancu, dur după Rakow - Universitatea Craiova 2-0: „Nu am făcut nimic din ceea ce am pregătit” - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Nicușor Bancu, dur după Rakow – Universitatea Craiova 2-0: „Nu am făcut nimic din ceea ce am pregătit”

Nicușor Bancu, dur după Rakow – Universitatea Craiova 2-0: „Nu am făcut nimic din ceea ce am pregătit”

Daniel Işvanca Publicat: 3 octombrie 2025, 0:06 / Actualizat: 3 octombrie 2025, 10:10

Comentarii
Nicușor Bancu, dur după Rakow – Universitatea Craiova 2-0: Nu am făcut nimic din ceea ce am pregătit”

Nicușor Bancu în Rakow - Universitatea Craiova / Profimedia

Universitatea Craiova a suferit un eșec la debutul în faza principală a UEFA Conference League. Gruparea antrenată de Mirel Rădoi nu a avut nicio ocazie importantă în disputa contra polonezilor de la Rakow și a terminat partida și în inferioritate numerică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deși valoarea adversarei nu a fost mult peste cea a oltenilor, diferența din teren a fost destul de clară. Gazdele au irosit numeroase șanse de a marca, iar „leii” din Bănie nu au expediat niciun șut pe spațiul porții.

Nicușor Bancu, resemnat după eșecul cu Rakow

Universitatea Craiova nu a contat în prima deplasare din grupa principală de UEFA Conference League. Oltenii au pierdut clar disputa cu polonezii de la Rakow, la capătul unui meci controlat de formația pentru care evoluează și Bogdan Racovițan.

Imediat după primirea primului gol, echipa lui Mirel Rădoi a rămas și în inferioritate numerică, ceea ce a făcut imposibilă revenirea pe tabelă. După fluierul final, căpitanul Bancu a avut un discurs destul de dur.

„Nu am început bine meciul, o primă repriză modestă, temători, nu am făcut nimic din ce am pregătit. În a doua repriză a fost mai rău, golul, eliminarea, ne-a turnat plumb în picioare și cam acolo a fost meciul.

Reclamă
Reclamă

Nu am avut aceeași atitudine ca în meciurile anterioare din Europa. Nu am făcut nimic din ceea ce am pregătit. Am ajuns aici datorită valorii noastre, trebuia să jucăm fotbal ca și până acum. Am vorbit ceva și am făcut altceva. Nu ne-a ieșit nimic.

O echipă bună acasă, mai ales în 10 oameni, dar noi nici 11 la 11 nu am avut mari șanse”, a declarat Nicușor Bancu, potrivit digisport.ro.

Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţeZeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele mai citite
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana PopescuDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaieScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul