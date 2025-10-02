Rakow - Universitatea Craiova LIVE TEXT (22:00). Oltenii debutează în Conference League în Polonia. Echipele probabile - Antena Sport

Meciul dintre Rakow şi Universitatea Craiova, din prima etapă a grupei principale Conference League, va începe la ora 22:00 şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Echipa lui Mirel Rădoi debutează pe terenul polonezilor de la Rakow, echipă la care joacă fundaşul naţionalei României, Bogdan Racoviţan.

Rakow – Universitatea Craiova LIVE TEXT (22:00)

Rakow joacă meciurile de pe teren propriu în oraşul Sosnowiec, pe ArcelorMittalPark, o arenă cu 11.600 de locuri, deoarece propria arenă nu îndeplineşte criteriile UEFA.

Universitatea Craiova este lider în Liga 1 după primele 11 etape, dar vine după două meciuri fără victorie. Mai întâi, echipa lui Mirel Rădoi a pierdut la Galaţi, după care a remizat pe teren propriu cu Dinamo, într-un meci în care “câinii” au marcat golul egalizator în minutul 90.

De partea cealaltă, Rakow are o situaţie complicată în campionat, dar a reuşit să încheie o serie negativă, de patru meciuri fără victorie, chiar înaintea meciului cu Universitatea Craiova. Echipa lui Racoviţan s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Wizdew Lodz.