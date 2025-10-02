Rakow - Universitatea Craiova LIVE TEXT (22:00). Oltenii debutează în Conference League în Polonia. Echipele probabile - Antena Sport

Meciul dintre Rakow şi Universitatea Craiova, din prima etapă a grupei principale Conference League, va începe la ora 22:00 şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro.
Echipa lui Mirel Rădoi debutează pe terenul polonezilor de la Rakow, echipă la care joacă fundaşul naţionalei României, Bogdan Racoviţan.
Rakow – Universitatea Craiova LIVE TEXT (22:00)
Rakow joacă meciurile de pe teren propriu în oraşul Sosnowiec, pe ArcelorMittalPark, o arenă cu 11.600 de locuri, deoarece propria arenă nu îndeplineşte criteriile UEFA.
Universitatea Craiova este lider în Liga 1 după primele 11 etape, dar vine după două meciuri fără victorie. Mai întâi, echipa lui Mirel Rădoi a pierdut la Galaţi, după care a remizat pe teren propriu cu Dinamo, într-un meci în care “câinii” au marcat golul egalizator în minutul 90.
De partea cealaltă, Rakow are o situaţie complicată în campionat, dar a reuşit să încheie o serie negativă, de patru meciuri fără victorie, chiar înaintea meciului cu Universitatea Craiova. Echipa lui Racoviţan s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Wizdew Lodz.
Echipele probabile în Rakow – Universitatea Craiova
- Rakow: Trelowski – Tudor, Racovițan, Svarnas – Adriano, Barath, Bulat, Ameyaw – Pienko, Lopez – Brunes
Rezerve: Zich, Struski, Seck, Rondic, Mircetic, Repka, Makuch, Konstantoupoulos, Madrzyk
Antrenor Marek Papszun
- Universitatea Craiova: Isenko – Rus, Screciu, Badelj – Mora, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Baiaram, Al-Hamlawi
Rezerve: S. Lung jr, Houri, Al. Crețu, Mekvanshvili, Etim, Nsimba, L. Băsceanu, Mogos, Matei
Antrenor Mirel Rădoi
