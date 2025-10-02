Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rakow - Universitatea Craiova LIVE TEXT (22:00). Oltenii debutează în Conference League în Polonia. Echipele probabile - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Rakow – Universitatea Craiova LIVE TEXT (22:00). Oltenii debutează în Conference League în Polonia. Echipele probabile

Rakow – Universitatea Craiova LIVE TEXT (22:00). Oltenii debutează în Conference League în Polonia. Echipele probabile

Publicat: 2 octombrie 2025, 13:33

Comentarii
Rakow – Universitatea Craiova LIVE TEXT (22:00). Oltenii debutează în Conference League în Polonia. Echipele probabile

Jucătorii Universităţii Craiova / Sport Pictures

Meciul dintre Rakow şi Universitatea Craiova, din prima etapă a grupei principale Conference League, va începe la ora 22:00 şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa lui Mirel Rădoi debutează pe terenul polonezilor de la Rakow, echipă la care joacă fundaşul naţionalei României, Bogdan Racoviţan.

Rakow – Universitatea Craiova LIVE TEXT (22:00)

Rakow joacă meciurile de pe teren propriu în oraşul Sosnowiec, pe ArcelorMittalPark, o arenă cu 11.600 de locuri, deoarece propria arenă nu îndeplineşte criteriile UEFA.

Universitatea Craiova este lider în Liga 1 după primele 11 etape, dar vine după două meciuri fără victorie. Mai întâi, echipa lui Mirel Rădoi a pierdut la Galaţi, după care a remizat pe teren propriu cu Dinamo, într-un meci în care “câinii” au marcat golul egalizator în minutul 90.

De partea cealaltă, Rakow are o situaţie complicată în campionat, dar a reuşit să încheie o serie negativă, de patru meciuri fără victorie, chiar înaintea meciului cu Universitatea Craiova. Echipa lui Racoviţan s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Wizdew Lodz.

Reclamă
Reclamă

Echipele probabile în Rakow – Universitatea Craiova

  • Rakow: Trelowski – Tudor, Racovițan, Svarnas – Adriano, Barath, Bulat, Ameyaw – Pienko, Lopez – Brunes
    Rezerve: Zich, Struski, Seck, Rondic, Mircetic, Repka, Makuch, Konstantoupoulos, Madrzyk
    Antrenor Marek Papszun
  • Universitatea Craiova: Isenko – Rus, Screciu, Badelj – Mora, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Baiaram, Al-Hamlawi
    Rezerve: S. Lung jr, Houri, Al. Crețu, Mekvanshvili, Etim, Nsimba, L. Băsceanu, Mogos, Matei
    Antrenor Mirel Rădoi
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
Observator
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
Fanatik.ro
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
14:29
Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca”
14:03
Statele Unite refuză delegaţiei Iranului accesul la tragerea la sorţi a World Cup 2026. Infantino, rugat să intervină
13:40
OFICIAL | Nicolae Stanciu s-a “rupt” şi va rata meciurile cu Moldova şi Austria! Cât va lipsi căpitanul naţionalei României
12:54
A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs”
12:23
Noutățile lunii octombrie 2025 în AntenaPLAY
12:05
EXCLUSIVSabrina Voinea, sfaturi de la Monica Roşu: “Să fie atentă la emoţii!”
Vezi toate știrile
1 Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj 2 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul” 3 FotoPrimele imagini cu Giorgios, fiul lui Ianis si al Elenei Hagi. Nepotul “Regelui” a fost botezat 4 Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: “După, nu e problema mea” 5 FotoRadu Drăgușin și-a cerut iubita de soție! Cadrul romantic pregătit de fotbalistul român 6 Dan Şucu bagă mâna în buzunar înainte de Dumbrăviţa – Rapid! Ce va plăti patronul giuleştenilor
Citește și
Cele mai citite
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana PopescuDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaieScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie