Răzvan Marin, mesaj din suflet pentru fani, după ce AEK a fost la un pas de remontada cu Rayo: “Aş dori să fac asta”

Răzvan Marin a încheiat dezamăgit meciul dintre AEK Atena şi Rayo Vallecano, din returul sferturilor de finală Conference League. Formaţia din Grecia s-a impus cu 3-1, dar nu a fost suficient, echipa din Spania avansând în semifinale, după ce a câştigat dubla cu 4-3.

Răzvan Marin a marcat golul al doilea al gazdelor în minutul 36, în urma unui penalty comis de celălalt român de pe teren, Andrei Raţiu. Fundaşul român a avut un meci de coşmar. Pe lângă faultul comis în careu, el a ratat şi o ocazie uluitoare în minutul 6 al partidei.

Răzvan Marin, după AEK Atena – Rayo Vallecano 3-1: “Suntem trişti, dar trebuie să continuăm”

Răzvan Marin le-a mulţumit fanilor lui AEK Atena pentru atmosfera creată la returul cu Rayo Vallecano. În ciuda dezamăgirii uriaşe, mijlocaşul român se gândeşte deja la următorul meci de campionat, cu PAOK, şi le-a cerut fanilor să îi susţină la fel şi în meciurile rămase de disputat din acest sezon:

“Suntem trişti, e logic, dar trebuie să continuăm. Susţinerea fanilor a fost incredibilă, atmosfera creată a fost fantastică. Din primul minut am simţit că suntem împinşi de la spate, i-am simţit alături de noi, că ne susţin. Am crezut în calificare pentru că ştiam ce atmosferă pot crea fanii, dar nu am reuşit. Aş dori să le mulţumesc fanilor şi sper să ne împingă de la spate şi cu PAOK, să creeze o atmosferă asemănătoare”, a declarat Răzvan Marin, potrivit gazzetta.gr.

Pentru AEK Atena urmează acum meciul de duminică seară, de pe teren propriu, cu PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu. Formaţia lui Răzvan Marin se află pe primul loc în campionatul din Grecia, cu 63 de puncte, în timp ce PAOK şi Olympiacos, echipele de pe 2 şi 3, au câte 58 de puncte.