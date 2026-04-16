Home | Fotbal | Conference League | AEK – Rayo LIVE SCORE (22:00). Andrei Raţiu, aproape de semifinalele Conference League. Programul zilei

AEK – Rayo LIVE SCORE (22:00). Andrei Raţiu, aproape de semifinalele Conference League. Programul zilei

Alex Masgras Publicat: 16 aprilie 2026, 19:17

Comentarii
AEK – Rayo LIVE SCORE (22:00). Andrei Raţiu, aproape de semifinalele Conference League. Programul zilei

Andrei Raţiu, în timpul unui meci / Profimedia

Meciul dintre AEK Atena şi Rayo Vallecano, din returul sferturilor de finală Conference League, va începe la ora 22:00 şi va fi transmis în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Echipa lui Andrei Raţiu are un avans uriaş în faţa formaţiei lui Răzvan Marin, după victoria cu 3-0 din meciul tur.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Se mai joacă şi alte trei meciuri în sferturile de finală Conference League. În toate, echipele care au jucat săptămâna trecută pe teren propriu s-au impus categoric, având prima şansă în retur.

AEK – Rayo LIVE SCORE (22:00)

AEK Atena are o misiune aproape imposibilă în meciul de pe teren propriu cu Rayo Vallecano. Echipa care a eliminat dramatic Universitatea Craiova din grupa principală Conference League este cu spatele la zid, după ce a pierdut la scor de neprezentare meciul tur, din Spania

La meciul de săptămâna trecută, Răzvan Marin a fost rezervă, dar a intrat în repriza secundă, în timp ce Raţiu a fost titular. Acum, este de aşteptat ca ambii fotbalişti români să fie titulari în meciul de la Atena.

Echipele probabile în AEK Atena – Rayo Vallecano

Reclamă
Reclamă
  • AEK Atena: Strakosha – Rota, Moukoudi, Relvas – Pilios – Koita, Pineda, Răzvan Marin, Pereyra – Gacinovic – Varga
  • Rayo Vallecano: Batalla – Andrei Ratiu, Lejeune, Felipe, Chavarria – Lopez, Ciss – Akhomach, Palazon, Garcia – De Frutos

Programul de joi: 

  • AZ Alkmaar – Şahtior (19:45, 0-3 în tur)
  • AEK Atena – Rayo Vallecano (22:00, 0-3 în tur)
  • Strasbourg – Mainz (22:00, 0-2 în tur)
  • Fiorentina – Crystal Palace (22:00, 0-3 în tur)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
A "furat" reţeta bunicii şi a transformat-o într-o afacere de un milion de dolari: "De acolo a început tot"
Fanatik.ro
Lovitură de proporții pentru U Cluj! A semnat din vară pe 3 ani!
20:04

20:00

19:45

19:41

19:29

19:25

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
