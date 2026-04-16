AEK – Rayo LIVE SCORE (22:00). Andrei Raţiu, aproape de semifinalele Conference League. Programul zilei

Meciul dintre AEK Atena şi Rayo Vallecano, din returul sferturilor de finală Conference League, va începe la ora 22:00 şi va fi transmis în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Echipa lui Andrei Raţiu are un avans uriaş în faţa formaţiei lui Răzvan Marin, după victoria cu 3-0 din meciul tur.
Se mai joacă şi alte trei meciuri în sferturile de finală Conference League. În toate, echipele care au jucat săptămâna trecută pe teren propriu s-au impus categoric, având prima şansă în retur.
AEK – Rayo LIVE SCORE (22:00)
AEK Atena are o misiune aproape imposibilă în meciul de pe teren propriu cu Rayo Vallecano. Echipa care a eliminat dramatic Universitatea Craiova din grupa principală Conference League este cu spatele la zid, după ce a pierdut la scor de neprezentare meciul tur, din Spania
La meciul de săptămâna trecută, Răzvan Marin a fost rezervă, dar a intrat în repriza secundă, în timp ce Raţiu a fost titular. Acum, este de aşteptat ca ambii fotbalişti români să fie titulari în meciul de la Atena.
Echipele probabile în AEK Atena – Rayo Vallecano
- AEK Atena: Strakosha – Rota, Moukoudi, Relvas – Pilios – Koita, Pineda, Răzvan Marin, Pereyra – Gacinovic – Varga
- Rayo Vallecano: Batalla – Andrei Ratiu, Lejeune, Felipe, Chavarria – Lopez, Ciss – Akhomach, Palazon, Garcia – De Frutos
Programul de joi:
- AZ Alkmaar – Şahtior (19:45, 0-3 în tur)
- AEK Atena – Rayo Vallecano (22:00, 0-3 în tur)
- Strasbourg – Mainz (22:00, 0-2 în tur)
- Fiorentina – Crystal Palace (22:00, 0-3 în tur)
