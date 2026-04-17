Specialiștii au decis! Ce șanse are Andrei Rațiu să ajungă în finala Conference League cu Rayo Vallecano

Andrei Rațiu a ajuns în semifinalele Conference League cu Rayo Vallecano la capătul unei “duble” dramatice cu AEK Atena, încheiată cu scorul de 4-3 la general pentru spanioli. Imediat după partida din Grecia, statisticienii de la Football Meets Data au calculat ce șanse au toate formațiile aflate în “careul de ași” al competiției să acceadă în ultimul act.

Rayo Vallecano a fost învinsă joi seara de AEK Atena cu scorul de 3-1, însă a reușit totuși să se califice în semifinalele Conference League după ce a profitat de victoria cu 3-0 din tur. Duelul dintre Andrei Rațiu și Răzvan Marin s-a încheiat astfel cu bucuria fundașului dreapta, care a făcut însă un meci dezastruos, după ce a ratat o ocazie imensă la 0-0 și a comis un penalty transformat chiar de conaționalul său.

Rayo Vallecano, outsideră în viziunea statisticienilor

La scurt timp după ce sferturile de finală disputate atât în Europa, cât și în Conference League, cei de la Football Meets data au efectuat calculele deja devenite clasice pentru a determina ce șanse au semifinalistele din fiecare competiție să ajungă în cele două finale.

Rayo Vallecano, care urmează să o întâlnească pe Strasbourg într-o “dublă” echilibrată pentru un loc în ultimul act, are o probabilitate de 39,7% să ajungă pe Red Bull Arena, în Leipzig. Francezii sunt considerați favoriți, cu 60,3%.

Din cealaltă semifinală, Crystal Palace e cotată favorită certă în duelul cu Șahtior Donețk, formația din Premier League având 79,6% șanse. Fosta echipă a regretatului Mircea Lucescu are 20,4%.