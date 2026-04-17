Andrei Rațiu, evoluție dezastruoasă contra lui Răzvan Marin în Conference League. Nota primită după AEK – Rayo 3-1

Andrei Rațiu a fost desemnat de specialiști ca fiind cel mai slab jucător al lui Rayo Vallecano, în returul cu AEK Atena, din sferturile Conference League. Echipa sa a obținut dramatic calificarea în semifinalele competiției.

După victoria cu 3-0 din tur, Rayo Vallecano a avut mari emoții în returul din Grecia. AEK Atena a condus cu 3-0, însă Palazon a marcat pentru spanioli, stabilind astfel scorul final al returului, 3-1 pentru greci.

Andrei Rațiu, evoluție dezastruoasă în AEK Atena – Rayo Vallecano 3-1

Andrei Rațiu a primit nota 5,1 din partea celor de la sofascore.ro, după evoluția din meciul cu AEK Atena. Fundașul român a fost cel mai slab jucător al lui Rayo Vallecano, cel mai bine notat fiind căpitanul Palazon, care a marcat în minutul 60.

De cealaltă parte, Răzvan Marin a fost al doilea cel mai bine notat jucător al lui AEK Atena, cu 7,9. Cea mai mare notă a primit-o fundașul dreapta, Lazaros Rota.

Meciul din Grecia a fost unul de coșmar pentru Andrei Rațiu. Fundașul român a ratat o ocazie uriașă, în startul partidei, în minutul patru.