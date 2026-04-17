Andrei Rațiu, evoluție dezastruoasă contra lui Răzvan Marin în Conference League. Nota primită după AEK – Rayo 3-1

Viviana Moraru Publicat: 17 aprilie 2026, 0:18

Andrei Rațiu, în AEK Atena - Rayo Vallecano 3-1/ Profimedia

Andrei Rațiu a fost desemnat de specialiști ca fiind cel mai slab jucător al lui Rayo Vallecano, în returul cu AEK Atena, din sferturile Conference League. Echipa sa a obținut dramatic calificarea în semifinalele competiției.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După victoria cu 3-0 din tur, Rayo Vallecano a avut mari emoții în returul din Grecia. AEK Atena a condus cu 3-0, însă Palazon a marcat pentru spanioli, stabilind astfel scorul final al returului, 3-1 pentru greci.

Andrei Rațiu a primit nota 5,1 din partea celor de la sofascore.ro, după evoluția din meciul cu AEK Atena. Fundașul român a fost cel mai slab jucător al lui Rayo Vallecano, cel mai bine notat fiind căpitanul Palazon, care a marcat în minutul 60.

De cealaltă parte, Răzvan Marin a fost al doilea cel mai bine notat jucător al lui AEK Atena, cu 7,9. Cea mai mare notă a primit-o fundașul dreapta, Lazaros Rota.

Meciul din Grecia a fost unul de coșmar pentru Andrei Rațiu. Fundașul român a ratat o ocazie uriașă, în startul partidei, în minutul patru.

Reclamă
Reclamă

Seara a devenit şi mai proastă pentru Andrei Raţiu. În minutul 35, fundaşul român l-a faultat pe Koita în careu, iar arbitrul a dictat lovitură de la 11 metri. Răzvan Marin a fost cel care şi-a asumat responsabilitatea şi l-a învins pe Batalla un minut mai târziu.

Tabloul semifinalelor din Conference League:

  • Șahtior Donețk – Crystal Palace
  • Rayo Vallecano – Strasbourg

Duelul de la Atena a început de la scorul de 3-0 înregistrat în tur, pentru Rayo, şi cu doi români pe teren: Răzvan Marin la gazde şi Andrei Raţiu la oaspeţi. Iar Raţiu a ratat o ocazie unică, în minutul 6, atunci când Isi Palazon a şutat de la distanţă, portarul Strakosha a respins până la fundaşul român care a plasat superficial mingea, din şase metri, pe lângă bară. Ratare uriaşă care s-a răzbunat şapte minute mai târziu, atunci când angolezul Zini a deschis scorul pentru greci. Raţiu a mai ieşit odată la rampă, în minutul 35, când l-a faultat pe Koita în propriul careu şi arbitrul a dictat penalti pentru gazde. Răzvan Marin a transformat cu siguranţă şi a ridicat scorul la 2-0, dedicându-i golul lui Mircea Lucescu.

Carburanţii, mai ieftini cu un leu, temporar. Când se vor scumpi iarCarburanţii, mai ieftini cu un leu, temporar. Când se vor scumpi iar
Reclamă

După pauză, în minutul 51, Zini a reuşit dubla, înscriind cu o lovitură de cap bine plasată, şi AEK reuşea să restabilească egalitate la general. Însă bucuria gazdelor a durat puţin timp pentru că Isi Palazon a primit de la noul intrat Pedro Diaz şi a înscris din careu, în minutul 60, aducând golul calificării pentru Rayo Vallecano. Grecii s-au impus cu 3-1, însă în semifinale merge Raţiu, împreună cu echipa sa, Rayo.

 

Reclamă
S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Copilotul Cezar Osiceanu, suspendat de Tarom după un incident grav în aer. I-ar fi făcut o înscenare pilotului
Observator
Copilotul Cezar Osiceanu, suspendat de Tarom după un incident grav în aer. I-ar fi făcut o înscenare pilotului
Transfer-șoc! Fostul star de la FCSB, aproape să semneze
Fanatik.ro
Transfer-șoc! Fostul star de la FCSB, aproape să semneze
0:03 17 apr.

Tabloul semifinalelor Europa League! Anglia va avea echipă în marea finală de la Istanbul
23:58

AEK Atena – Rayo Vallecano 3-1. Răzvan Marin, aproape de remontada. Meci de coşmar pentru Andrei Raţiu în Conference League
23:56

Tabloul semifinalelor UEFA Conference League! Cu cine se va duela Andrei Rațiu pentru marea finală
23:55

Ionuț Radu, eliminat din Europa League. Echipele calificate în semifinale: Braga, remontada de vis
23:45

Schimbare de look pentru Andrei Rațiu. Cum și-a făcut apariția fundașul naționalei în AEK Atena – Rayo Vallecano
23:11

EXCLUSIV„Aș face profit la Steaua!” Ce spune impresarul care a vrut să aducă investitori străini în România, după anunțul lui Miruță
Vezi toate știrile
1 Surpriză de proporţii pregătită de Florentino Perez! Antrenorul care a câştigat trofee cu Lionel Messi, dorit de Real Madrid 2 Se pregăteşte o nouă forţă pentru Liga 1! “Nu pot accepta asta!” 3 Verdictul specialistului după cea mai controversată fază din meciul “nebun” Bayern Munchen – Real Madrid 4-3! 4 Ce i-a putut spune Arda Guler arbitrului Slavko Vincic după finalul nebun de la Munchen. A fost eliminat direct 5 Doliu în fotbalul mondial! Alexander Manninger a murit la 48 de ani 6 Bayern a stabilit deja primul transfer pentru sezonul viitor! Sumă record pentru un atacant din Premier League
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”