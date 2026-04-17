Andrei Rațiu, evoluție dezastruoasă contra lui Răzvan Marin în Conference League. Nota primită după AEK – Rayo 3-1

Andrei Rațiu a fost desemnat de specialiști ca fiind cel mai slab jucător al lui Rayo Vallecano, în returul cu AEK Atena, din sferturile Conference League. Echipa sa a obținut dramatic calificarea în semifinalele competiției.
După victoria cu 3-0 din tur, Rayo Vallecano a avut mari emoții în returul din Grecia. AEK Atena a condus cu 3-0, însă Palazon a marcat pentru spanioli, stabilind astfel scorul final al returului, 3-1 pentru greci.
Andrei Rațiu, evoluție dezastruoasă în AEK Atena – Rayo Vallecano 3-1
Andrei Rațiu a primit nota 5,1 din partea celor de la sofascore.ro, după evoluția din meciul cu AEK Atena. Fundașul român a fost cel mai slab jucător al lui Rayo Vallecano, cel mai bine notat fiind căpitanul Palazon, care a marcat în minutul 60.
De cealaltă parte, Răzvan Marin a fost al doilea cel mai bine notat jucător al lui AEK Atena, cu 7,9. Cea mai mare notă a primit-o fundașul dreapta, Lazaros Rota.
Meciul din Grecia a fost unul de coșmar pentru Andrei Rațiu. Fundașul român a ratat o ocazie uriașă, în startul partidei, în minutul patru.
Seara a devenit şi mai proastă pentru Andrei Raţiu. În minutul 35, fundaşul român l-a faultat pe Koita în careu, iar arbitrul a dictat lovitură de la 11 metri. Răzvan Marin a fost cel care şi-a asumat responsabilitatea şi l-a învins pe Batalla un minut mai târziu.
Tabloul semifinalelor din Conference League:
- Șahtior Donețk – Crystal Palace
- Rayo Vallecano – Strasbourg
Răzvan Marin a marcat în AEK Atena – Rayo Vallecano 3-1
Duelul de la Atena a început de la scorul de 3-0 înregistrat în tur, pentru Rayo, şi cu doi români pe teren: Răzvan Marin la gazde şi Andrei Raţiu la oaspeţi. Iar Raţiu a ratat o ocazie unică, în minutul 6, atunci când Isi Palazon a şutat de la distanţă, portarul Strakosha a respins până la fundaşul român care a plasat superficial mingea, din şase metri, pe lângă bară. Ratare uriaşă care s-a răzbunat şapte minute mai târziu, atunci când angolezul Zini a deschis scorul pentru greci. Raţiu a mai ieşit odată la rampă, în minutul 35, când l-a faultat pe Koita în propriul careu şi arbitrul a dictat penalti pentru gazde. Răzvan Marin a transformat cu siguranţă şi a ridicat scorul la 2-0, dedicându-i golul lui Mircea Lucescu.
După pauză, în minutul 51, Zini a reuşit dubla, înscriind cu o lovitură de cap bine plasată, şi AEK reuşea să restabilească egalitate la general. Însă bucuria gazdelor a durat puţin timp pentru că Isi Palazon a primit de la noul intrat Pedro Diaz şi a înscris din careu, în minutul 60, aducând golul calificării pentru Rayo Vallecano. Grecii s-au impus cu 3-1, însă în semifinale merge Raţiu, împreună cu echipa sa, Rayo.
