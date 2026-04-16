Schimbare de look pentru Andrei Rațiu. Cum și-a făcut apariția fundașul naționalei în AEK Atena – Rayo Vallecano

Andrei Rațiu (27 de ani) și-a făcut o schimbare de look. Fundașul român a avut o apariție care a atras atenția în duelul dintre AEK Atena și Rayo Vallecano, din returul sferturilor Conference League, care a pornit de la scorul de 3-0 pentru spanioli, după meciul tur. Spaniolii s-au calificat în semifinale, returul fiind câștigat de greci cu 3-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Rațiu și-a făcut dread-uri înaintea partidei cu formația lui Răzvan Marin, decisivă pentru calificarea în „careul de ași” din Conference League.

Nu este pentru prima dată când fundașul român surprinde cu look-ul său, el fiind vopsit albastru pe perioada EURO 2024, motiv pentru care a fost supranumit „Sonic”, după celebrul arici din jocuri video.

Meciul din Grecia a fost, însă, unul de coșmar pentru Andrei Rațiu. Fundașul român a ratat o ocazie uriașă, în startul partidei, în minutul patru.

Seara a devenit şi mai proastă pentru Andrei Raţiu. În minutul 35, fundaşul român l-a faultat pe Koita în careu, iar arbitrul a dictat lovitură de la 11 metri. Răzvan Marin a fost cel care şi-a asumat responsabilitatea şi l-a învins pe Batalla un minut mai târziu.